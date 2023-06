Mort Cause de Décès : Décès de Robert Niederlender à Herbitzheim.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le doyen de Herbitzheim, Robert Niederlender, est décédé à l’Ehpad de Diemeringen à l’âge de 103 ans

La communauté de Herbitzheim est en deuil alors que son doyen, Robert Niederlender, est décédé à l’Ehpad de Diemeringen vendredi 26 mai, à l’âge de 103 ans. Né à Siltzheim le 12 décembre 1913, Robert Niederlender avait déménagé à Herbitzheim avec sa famille dans les années 1920. Il a vécu dans la ville pendant plus de 80 ans, et a été un pilier de la communauté tout au long de sa vie.

Une vie bien remplie

Robert Niederlender a connu de nombreux événements historiques tout au long de sa vie. Il a vécu la Première Guerre mondiale en tant qu’enfant, et a été témoin de l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a également vu l’avènement de la télévision, de l’ordinateur et de l’internet, ainsi que de nombreux autres développements technologiques.

Pendant la majeure partie de sa vie, Robert Niederlender a travaillé comme agriculteur. Il a pris sa retraite à l’âge de 65 ans, mais a continué à s’impliquer dans la communauté en tant que membre actif de l’église locale et de plusieurs organisations sociales. Il a également été membre du conseil municipal de Herbitzheim pendant de nombreuses années.

Un homme aimé et respecté

Robert Niederlender était connu pour sa gentillesse, sa générosité et son esprit communautaire. Il a toujours été disposé à aider les autres, que ce soit en donnant un coup de main dans les champs ou en offrant un conseil ou un mot d’encouragement à un ami ou un voisin. Il était également respecté pour sa sagesse et son expérience, et était souvent sollicité pour donner son opinion sur les questions importantes de la communauté.

Robert Niederlender était un homme aimé et respecté de tous ceux qui l’ont connu. Sa famille, ses amis et ses voisins se souviendront toujours de lui comme d’un homme bon, généreux et aimable, qui a vécu une vie longue et bien remplie.

Un héritage durable

Bien que Robert Niederlender ne soit plus avec nous, son héritage perdurera dans la communauté de Herbitzheim. Les nombreuses années qu’il a passées à aider les autres et à s’impliquer dans la vie de la ville ont laissé une marque indélébile sur la communauté. Sa gentillesse, sa générosité et son esprit communautaire continueront d’inspirer les générations futures.

La communauté de Herbitzheim est reconnaissante pour les nombreuses années que Robert Niederlender a consacrées à la ville et à ses habitants. Nous nous souviendrons toujours de lui avec gratitude et affection, et nous nous efforcerons de continuer son héritage en aidant les autres et en travaillant ensemble pour faire de notre ville un endroit meilleur pour tous.