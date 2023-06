Mort Cause de Décès : Décès de Roger Rinck, adjoint et ancien joueur de rugby, à Privas

Une grande tristesse

Le jeudi 8 juin, Roger Rinck, maire adjoint en charge des travaux à Privas, est décédé subitement à Vernosc-lès-Annonay. Agé de 72 ans, il occupait ce poste depuis 2014 et était apprécié de tous.

La nouvelle de son décès a bouleversé sa famille, ses amis ainsi que les élus de Privas. Michel Valla, le maire de la ville-préfecture, a exprimé sa tristesse en déclarant : « Sa famille, ses amis, les élus de Privas, nous sommes tous bouleversés ». Cette disparition brutale a suscité une émotion considérable dans la communauté locale.

Un homme apprécié

Roger Rinck était très apprécié pour son investissement dans la ville de Privas. En tant que maire adjoint en charge des travaux, il avait à cœur de contribuer à l’amélioration des infrastructures et de la qualité de vie des habitants. Il était également connu pour sa convivialité et son sens de l’humour.

Une fin tragique

Le jour de son décès, Roger Rinck jouait aux boules à Vernosc-lès-Annonay. Sa disparition soudaine a été un choc pour ses proches et pour la communauté locale. Les élus de Privas ont exprimé leur profonde tristesse et ont rendu hommage à cet homme dévoué et apprécié de tous.

Un hommage unanime

La disparition de Roger Rinck a suscité une vague d’émotion dans la ville de Privas. Les élus ont tenu à saluer la mémoire de cet homme qui avait consacré une grande partie de sa vie à servir la communauté. Les habitants ont également témoigné de leur tristesse et de leur respect pour cet homme qui avait su se faire apprécier de tous.

Conclusion

Le décès de Roger Rinck a été un choc pour la ville de Privas. Cet homme dévoué et apprécié de tous a laissé un vide dans la communauté locale. Les élus ont tenu à rendre hommage à son engagement et à sa convivialité. Sa disparition brutale est une perte pour la ville et pour tous ceux qui l’ont connu.