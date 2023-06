Mort Cause de Décès : Décès de Sébastien Lasserre à Saverdun.

La nouvelle est venue assommer le petit monde du football ariégeois et d’Occitanie. C’est à la mi-journée que le décès de Sébastien Lasserre a été annoncé. L’entraîneur du FC Saverdun depuis deux ans s’est subitement effondré. Malgré l’intervention très rapide des secours, malgré les massages cardiaques, il n’a pas pu être réanimé. Sébastien Lasserre avait 44 ans, était père de deux jeunes filles.

Un parcours de joueur et d’entraîneur

Sébastien Lasserre avait une carrière de joueur derrière lui avant de se tourner vers celle d’éducateur puis celle d’entraîneur. Après avoir fait ses armes chez les jeunes du FC Pamiers où il avait laissé son empreinte en permettant aux jeunes pousses du FCP d’accéder au plus haut niveau régional, il avait pris en mains les destinées de l’équipe première du FCP avant de tenter sa chance à Muret. Il entraînait le FC Saverdun depuis deux ans.

Un hommage unanime

La nouvelle du décès de Sébastien Lasserre a suscité une vive émotion dans le milieu sportif ariégeois et d’Occitanie. Les hommages ont afflué de toute part. Le FC Saverdun a publié un communiqué pour rendre hommage à son entraîneur. La Ligue de football d’Occitanie a également réagi en exprimant sa tristesse et en adressant ses condoléances à la famille et aux proches de Sébastien Lasserre.

Le FC Pamiers, où Sébastien Lasserre avait débuté sa carrière d’entraîneur, a également tenu à rendre hommage à son ancien coach. Le club a publié un message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa tristesse et saluer la mémoire de Sébastien Lasserre. De nombreux clubs et personnalités du football ariégeois et d’Occitanie ont également tenu à rendre hommage à l’entraîneur disparu.

Une grande perte pour le football ariégeois

Le décès de Sébastien Lasserre est une grande perte pour le football ariégeois et d’Occitanie. En tant qu’entraîneur, il était apprécié pour son professionnalisme, sa rigueur et sa passion pour le football. Il avait su insuffler une dynamique positive au sein des clubs qu’il avait entraînés et avait contribué à faire progresser de nombreux jeunes joueurs.

Au-delà de ses qualités professionnelles, Sébastien Lasserre était également apprécié pour ses qualités humaines. Il était respecté et aimé de ses joueurs, de ses collègues et de tous ceux qui l’avaient côtoyé dans le milieu du football. Son décès laisse un grand vide dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu.

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de Sébastien Lasserre ainsi qu’à tous les membres du FC Saverdun et du FC Pamiers.