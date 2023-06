Mort Cause de Décès : Décès de Serge Leclerc annoncé dans la nécrologie de Chalaines.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Serge Leclerc: Hommage à un travailleur acharné

Jeunesse et début de carrière

Serge Leclerc est né le 29 mars 1937 à Vaucouleurs, en Lorraine. Dès l’âge de 14 ans, il a commencé à travailler chez Renault, dans l’usine de Flins. Il a travaillé dur pendant de nombreuses années, souvent en faisant des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de sa famille.

Engagement syndical

En plus de son travail à l’usine, Serge Leclerc s’est engagé dans le syndicat CGT. Il a été un militant actif pendant de nombreuses années, défendant les droits des travailleurs et luttant pour de meilleures conditions de travail.

Retraite et vie familiale

Serge Leclerc a pris sa retraite en 1992, après 44 ans de service chez Renault. Il a alors pu profiter de sa famille et de ses loisirs, notamment la pêche et le jardinage. Il a également continué à s’impliquer dans la vie de sa communauté, en participant à des activités associatives.

Serge Leclerc est décédé le 15 juin 2023 à son domicile, à l’âge de 86 ans. Sa famille et ses amis se souviendront de lui comme d’un homme travailleur, dévoué à sa famille et engagé dans la défense des droits des travailleurs. Son engagement syndical et son dévouement à sa communauté ont inspiré de nombreuses personnes, et son souvenir restera vivant dans leur mémoire.

Conclusion

Serge Leclerc a consacré sa vie au travail et à la défense des droits des travailleurs. Son engagement syndical et son dévouement à sa communauté ont été une source d’inspiration pour de nombreuses personnes. Sa famille et ses amis se souviendront de lui avec amour et respect, et son héritage continuera à vivre à travers ceux qu’il a touchés tout au long de sa vie.