Mort Cause de Décès : Décès de Sir Bhinod Bacha à Quatre-Bornes, Île Maurice, à la suite d’un accident samedi.

Un conseiller au bureau du Premier Ministre décède suite à un accident

Les circonstances de l’accident Sir Bhinod Bacha, conseiller au bureau du Premier Ministre, a été victime d’un accident aux alentours de 13h ce samedi. Grièvement blessé, il a été transporté à l’hôpital Victoria, Candos par les membres du personnel du SAMU. Il devait subir une intervention chirurgicale avant d’être transféré aux unités des soins intensifs. Le décès de Sir Bhinod Bacha Malheureusement, Sir Bhinod Bacha n’a pas survécu. Il a rendu l’âme en début de soirée. Il était âgé de 80 ans. Le chauffeur en état d’arrestation Le chauffeur responsable de l’accident a été placé en état d’arrestation.

Ce décès a suscité une vive émotion à Maurice, où Sir Bhinod Bacha était une personnalité respectée et appréciée. Le Premier Ministre, Pravind Jugnauth, a exprimé sa tristesse et sa solidarité avec la famille et les proches de la victime.

Cet accident tragique rappelle une fois de plus l’importance de la sécurité routière et du respect des règles de circulation. Chacun doit être conscient de sa responsabilité en tant que conducteur, pour éviter de tels drames.