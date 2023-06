Mort Cause de Décès : Décès de Ted Kaczynski, le terroriste américain connu sous le nom d’« Unabomber », en prison

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ted Kaczynski, alias “Unabomber” est retrouvé mort dans sa cellule

Ted Kaczynski, surnommé “Unabomber”, est un criminel américain qui a marqué les esprits avec ses attentats aux colis piégés qui ont traumatisé l’Amérique entre 1978 et 1995. Celui-ci a été retrouvé mort dans sa cellule, à l’âge de 79 ans, dans une prison du Colorado.

Le parcours criminel de Ted Kaczynski

Ted Kaczynski a commencé sa série d’attentats en 1978, envoyant des colis piégés à des universitaires, des scientifiques et des professionnels de la technologie. Son but était de s’opposer au développement de la technologie moderne, qu’il considérait comme une menace pour la liberté et la dignité de l’homme.

Le FBI a lancé une enquête sur l’affaire en 1980, mais malgré de nombreuses pistes et enquêtes, Kaczynski a réussi à éviter la capture pendant 17 ans. En 1995, il a envoyé une bombe à une université de Californie, qui a blessé 23 personnes. Cette bombe a finalement conduit à son arrestation.

Sa condamnation et sa vie en prison

En 1998, Ted Kaczynski a plaidé coupable pour ses crimes et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il a été incarcéré dans une prison de haute sécurité dans le Colorado, où il a vécu seul dans une cellule de 2,4 mètres sur 2,4 mètres.

Kaczynski n’a jamais montré de remords pour ses crimes et a continué à défendre ses idées anti-technologie et anti-gouvernementales depuis sa cellule. Il a également entamé des poursuites judiciaires contre le gouvernement américain, affirmant que ses droits constitutionnels avaient été violés lors de son arrestation et de son procès.

Sa mort en prison

Le 8 mai 2021, Ted Kaczynski a été retrouvé mort dans sa cellule, à l’âge de 79 ans. Selon les autorités, sa mort est considérée comme un suicide, bien que les détails n’aient pas été divulgués.

Sa mort a suscité des réactions mitigées, certains considérant que sa mort était une fin appropriée pour un criminel qui avait causé tant de douleur et de destruction, tandis que d’autres ont souligné que la mort d’un être humain, même un criminel, est toujours une tragédie.

Conclusion

Ted Kaczynski, alias “Unabomber”, restera dans les annales comme l’un des criminels les plus notoires de l’histoire américaine. Son opposition farouche à la technologie et au gouvernement a conduit à une série d’attentats qui ont causé la mort et des blessures à de nombreuses personnes. Sa mort en prison ne met pas fin à l’histoire de “Unabomber”, mais elle marque la fin de la vie d’un criminel qui a marqué l’histoire de l’Amérique.