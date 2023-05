Mort Cause de Décès : Décès de Thakkar Karumuthu Kannan, fondateur du temple de Madurai.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le temple de Meenakshi Amman de Madurai perd un célèbre homme d’affaires

Le célèbre homme d’affaires Karumuthu D. Kannan est décédé hier à Madurai, en raison de problèmes de santé. Agé de 70 ans, il était le fils de Karumuthu Thiagarasar Chettiar-Radha, un grand industriel des districts du sud et connu comme le père de l’art. Kannan vivait à Kochadai et était surtout connu pour sa contribution au développement du temple de Meenakshi Amman à Madurai.

La vie et les réalisations de Karumuthu D. Kannan

Karumuthu D. Kannan était un homme d’affaires accompli et respecté, connu pour son dévouement envers le temple de Meenakshi Amman. Il a consacré une grande partie de sa vie à la promotion de la culture et de la tradition tamoules, en particulier en ce qui concerne le temple de Meenakshi Amman.

Kannan était également le fondateur de l’Institut de technologie Thiagarajar (TIT) à Madurai, qui a été créé pour promouvoir l’éducation et la recherche dans les domaines de l’ingénierie et de la technologie. Il a également fondé la Thiagarajar School of Management, qui est aujourd’hui l’une des principales écoles de commerce d’Inde.

En plus de ses réalisations dans le domaine des affaires et de l’éducation, Kannan était également connu pour son engagement envers les activités caritatives. Il a créé la Fondation Karumuthu pour aider les personnes dans le besoin, en particulier les femmes et les enfants.

L’importance du temple de Meenakshi Amman

Le temple de Meenakshi Amman est l’un des temples les plus célèbres et les plus importants d’Inde, situé dans la ville de Madurai dans l’État du Tamil Nadu. Il est dédié à la déesse Meenakshi, considérée comme l’incarnation de la déesse Parvati. Le temple est également dédié à son époux, le dieu Shiva, sous la forme de Sundareswarar.

Le temple de Meenakshi Amman est un exemple remarquable de l’architecture dravidienne, caractérisée par ses gopurams (tours en forme de pyramide) richement sculptées et ses magnifiques mandapams (salles de rassemblement). Il est également célèbre pour son festival annuel de Meenakshi Tirukalyanam, qui attire des milliers de visiteurs de toute l’Inde.

Le legs de Karumuthu D. Kannan

Karumuthu D. Kannan restera dans les mémoires pour son dévouement envers le temple de Meenakshi Amman et son rôle dans la promotion de la culture et de la tradition tamoules. Sa contribution à l’éducation et à la recherche en Inde restera également un héritage important pour les générations futures. Enfin, sa philanthropie et son engagement envers les personnes dans le besoin resteront un exemple de bonté et de générosité pour tous.

La perte de Karumuthu D. Kannan est une grande perte pour la communauté de Madurai et pour toute l’Inde. Cependant, son héritage durera pour toujours et continuera d’inspirer les gens à travers le pays.