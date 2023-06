Mort Cause de Décès : Décès de Thierry Picard, personnalité de la commune de Bligny-sur-Ouche.

Un parcours militaire hors du commun

Le 5 juin dernier, Thierry Picard s’est éteint des suites d’une longue maladie. Il laisse derrière lui un vide immense dans la communauté de Bligny-sur-Ouche.

Né à Beaune le 4 mai 1964, Thierry Picard s’engage dans l’armée de Terre dès l’âge de 18 ans en tant que commando. Il parcourt le monde, principalement l’Afrique et les DOM-TOM, et gravit les échelons jusqu’au grade d’adjudant-chef, qu’il atteint à la fin de sa carrière.

Engagé pour sa patrie et sa commune

À sa retraite, Thierry Picard s’installe dans sa ville natale de Beaune et s’engage en tant que porte-drapeau. Il est également très impliqué dans la vie de sa commune, Bligny-sur-Ouche, où il est devenu une figure emblématique. Il était notamment membre actif de l’association des anciens combattants et avait participé à de nombreuses cérémonies officielles.

Un homme apprécié de tous

Thierry Picard était connu et apprécié de tous pour sa gentillesse, sa générosité et son dévouement envers sa patrie et sa commune. Il était un modèle pour tous les habitants de Bligny-sur-Ouche.

Sa disparition laisse un grand vide dans la vie de la commune, mais son souvenir restera à jamais gravé dans les mémoires de ceux qui l’ont connu et apprécié.