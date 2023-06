Mort Cause de Décès : Décès de Twisten, joueur professionnel d’eSport, à l’âge de 19 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le joueur tchèque Karel “Twisten” Ašenbrener décède à 19 ans

Le joueur tchèque, Karel "Twisten" Ašenbrener, âgé de seulement 19 ans, est décédé. C'est son équipe française Vitality qui l'a annoncé ce mercredi 7 juin sur son compte Twitter. Les raisons du décès ne sont pour l'instant pas connues, selon les informations de BFMTV. "Toute l'organisation team Vitality est dévastée par cette nouvelle, toute communication sera interrompue aujourd'hui", est-il notamment écrit dans le Tweet. Hommages de plusieurs streamers Beaucoup de streamers ont également réagi sur les réseaux sociaux à cette nouvelle, comme Kameto ou Sardoche. Twisten était le plus jeune joueur de l'équipe Vitality. Il s'était fait notamment remarquer pour ses parties en ligne sur le jeu vidéo Valorant.

La mort du joueur tchèque Karel “Twisten” Ašenbrener a choqué la communauté du jeu vidéo et de l’esport. À seulement 19 ans, il était considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Sa mort soudaine a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, en particulier de la part de ses coéquipiers et de sa communauté de fans.

Les raisons de sa mort ne sont pour l’instant pas connues, mais l’annonce faite par son équipe Vitality a bouleversé de nombreux joueurs et fans de jeux vidéo. Twisten était connu pour ses performances exceptionnelles sur le jeu Valorant, où il avait rapidement acquis une solide réputation.

Beaucoup de joueurs et de streamers ont exprimé leur tristesse et leur choc face à cette nouvelle. Kameto et Sardoche, deux streamers français très connus, ont partagé leur émotion sur les réseaux sociaux. Twisten était également un joueur très apprécié de sa communauté, qui a été profondément affectée par sa disparition.

Cette triste nouvelle rappelle l’importance de prendre soin de sa santé mentale et physique, même dans le monde du jeu vidéo et de l’esport. Les joueurs professionnels sont soumis à une forte pression et à un rythme de vie intense, qui peuvent avoir des conséquences sur leur santé. Il est donc essentiel de sensibiliser les joueurs et les fans à l’importance de la santé mentale et de la prévention des risques.

En hommage à Twisten, de nombreux joueurs et fans ont partagé des messages de soutien et de condoléances sur les réseaux sociaux. Sa mort a suscité une vague d’émotion dans la communauté du jeu vidéo, qui a perdu l’un de ses talents les plus prometteurs. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses coéquipiers.