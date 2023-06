Mort Cause de Décès : Décès de Txomin Perurena, légende du cyclisme basque : un carnet noir pour le monde du cyclisme.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un grand nom du cyclisme basque, Txomin Perurena, est décédé à l’âge de 79 ans. Le natif d’Oiartzun avait une carrière professionnelle qui s’est étendue de 1966 à 1979 et qui a été remplie de succès.

Au cours de sa carrière, Perurena a remporté plus de 123 victoires, dont certaines très prestigieuses. Il a remporté 12 étapes du Tour d’Espagne, 2 étapes du Tour d’Italie, 14 étapes du Tour de Catalogne, 11 étapes du Tour du Pays basque, 2 titres de champion d’Espagne, et a terminé trois fois dans le top 5 du classement général du Tour d’Espagne, avec une deuxième place en 1975.

Malgré tous ses succès, Perurena n’a jamais remporté le Tour de France, mais il a marqué l’histoire de cette course en remportant le maillot à pois en 1974 devant le légendaire Eddy Merckx.

Le décès de Perurena a été un choc pour le Pays basque, qui s’apprête à accueillir le Grand Départ du Tour de France dans un peu plus de trois semaines. Le Tour de France rendra probablement hommage à Perurena lors de cette étape.

Le Movistar Team, seule équipe espagnole du WorldTour, a également rendu hommage à Perurena sur son compte Twitter en disant : “Avec la mort de Txomin Perurena, l’un des cyclistes les plus polyvalents de notre pays s’en est allé. Il était l’un de ceux qui ont fait que des structures ultérieures comme la nôtre puissent accéder à un sport aussi apprécié. Tu as toute notre admiration. Repose en paix”.

Le décès de Perurena est une perte pour le monde du cyclisme, mais son héritage perdurera à travers ses nombreuses victoires et ses réalisations remarquables. Le cyclisme basque et le monde entier se souviendront de lui comme l’un des plus grands cyclistes de tous les temps.