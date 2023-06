Mort Cause de Décès : Décès de Valerio Buzzo à l’âge de 12 ans suite à un accident à San Nicola la Strada : Hommage à “l’enfant en or”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Accident à San Sebastiano : Valério Buzzo, 12 ans, perd la vie

Valério Buzzo, un jeune garçon de douze ans, a été impliqué dans un tragique accident de la route vendredi dernier à Caserte en Italie. Malheureusement, son cœur s’est arrêté de battre hier après-midi dans la salle de réanimation de l’hôpital Sant’Anna et San Sebastiano de Caserte où il était hospitalisé depuis l’accident.

L’accident

Le vendredi 4 juin, Valério Buzzo a été victime d’un accident de la route alors qu’il traversait la rue via Saba, au carrefour avec via Léonard de Win. Selon les premiers témoignages, un véhicule l’aurait percuté alors qu’il traversait la rue. Le jeune garçon a été transporté d’urgence à l’hôpital Sant’Anna et San Sebastiano de Caserte où il a été admis en salle de réanimation.

La lutte pour sa vie

Depuis son hospitalisation, Valério Buzzo a été pris en charge par une équipe médicale spécialisée qui a tout fait pour le maintenir en vie. Cependant, malgré tous les efforts déployés, son état de santé s’est détérioré et son cœur s’est finalement arrêté de battre hier après-midi.

La ville en deuil

L’annonce de la mort de Valério Buzzo a créé une vive émotion dans toute la ville de Caserte. Les habitants ont exprimé leur tristesse et leur solidarité envers la famille du jeune garçon, qui doit faire face à une perte tragique. Les autorités locales ont également exprimé leur soutien et leur solidarité envers la famille et ont appelé à une prise de conscience collective sur la sécurité routière.

La sécurité routière

Cet accident tragique a remis en lumière la question de la sécurité routière dans la ville de Caserte et plus largement en Italie. Les autorités locales ont rappelé l’importance de respecter les règles de circulation et de faire preuve de prudence sur les routes pour éviter de tels drames. Des mesures ont été proposées pour améliorer la sécurité routière, notamment en renforçant la signalisation et en sensibilisant les conducteurs à la prudence.

Conclusion

La mort de Valério Buzzo est une tragédie qui a touché toute la ville de Caserte. Cet accident rappelle l’importance de la sécurité routière et de la vigilance sur les routes, pour éviter de tels drames. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille de Valério Buzzo et espérons que cet événement tragique sera un rappel pour tous de l’importance de la prudence sur les routes.