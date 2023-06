Mort Cause de Décès : Décès de Yngve Hågensen, ancien dirigeant de LO – NRK Norvège – Résumé des actualités de différentes régions du pays

Nécrologie – Mort cause de décès.

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès d’Yngve Hågensen après une courte maladie, déclare Peggy Hessen Følsvik, dirigeante de LO. Hågensen est décédé vendredi soir à l’âge de 84 ans, après une courte maladie. Il était un dirigeant éminent de LO et une figure dominante du mouvement ouvrier norvégien.

Un leader respecté

Yngve Hågensen était connu pour son ton dur et plusieurs percées pour ses membres. Il avait un langage clair et n’avait aucun doute sur ce qu’il voulait dire. En même temps, il pensait les choses au nom de ses membres. Il a toujours été clair qu’il avait du pouvoir, mais qu’il avait ce pouvoir au nom de ceux qu’il représentait. Il était un bâtisseur communautaire qui avait un grand respect dans tous les camps.

Hågensen a laissé une marque par son attitude indépendante et souvent critique envers la direction du Parti travailliste. Pendant longtemps, il a également eu une relation tendue avec le Premier ministre de l’époque, Gro Harlem Brundtland. Il était qualifié de leader LO ouvert, direct et parfois percutant.

Les hommages affluent

Le Premier ministre Jonas Gahr Støre qualifie Hågensen de “exceptionnellement sage et compétent” dans une déclaration à NRK. Ole Erik Almlid, directeur général de NHO, a déclaré que Hågensen était une “figure imposante”. Stoltenberg, ancien Premier ministre et chef de l’OTAN, le qualifie de géant.

Følsvik se souvient bien de Hågensen de son temps en tant que déléguée syndicale dans l’entreprise pour laquelle elle travaillait lorsqu’il était chef de LO. Il était toujours proche, toujours préoccupé par ce sur quoi nous travaillions en tant que délégués syndicaux et quels étaient nos sujets les plus importants. En même temps, c’était une personne très chaleureuse et proche, donc je n’ai que de bons souvenirs d’Yngve.

Un héritage important

Yngve Hågensen a laissé un héritage important dans le mouvement ouvrier norvégien. C’est notamment sous sa direction que LO s’est battue pour la cinquième semaine de vacances. Il a également été l’un des architectes derrière la soi-disant alternative de solidarité au début des années 1990, qui a contribué à la reprise de la Norvège après la crise économique et un chômage historiquement élevé.

La vie d’Yngve était un morceau important de l’histoire norvégienne avec beaucoup de drame, mais aussi avec beaucoup d’humour, de chaleur et de communauté. Son éclat, ses expressions de force et sa barbiche trapue resteront dans les mémoires. Les pensées de tous vont à sa famille et à ses proches, ainsi qu’à tout un mouvement qui se souvient de lui avec une profonde gratitude.