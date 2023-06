Mort Cause de Décès : Décès de Zhivko Naydenov, opticien de “Survivor”, suite à un accident de moto.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’opticien Zhivko Naydenov décède après un accident de moto

Le célèbre opticien bulgare Zhivko Naydenov, connu du public pour sa participation à l’émission de téléréalité “Survivor”, est décédé suite à un accident de moto ce week-end, selon ses proches. La triste nouvelle a été confirmée par la mère de Naydenov, Vasilisa, sur son profil Facebook : “Zivko, ton cœur s’est arrêté de battre et le mien s’est déchiré en milliers de morceaux. Je t’aime !” Agé de 42 ans, Naydenov était un opticien réputé à Sofia et était passionné de musculation, de fitness et de motos. Il avait remporté la 4e place au championnat républicain de musculation classique. En 2008, il avait participé à l’émission de téléréalité “Survivor”, ce qui lui avait valu une grande popularité auprès du public. En plus d’être un professionnel accompli, Naydenov était également un père aimant et affirmait avoir tout ce dont il rêvait dans la vie : “une bonne profession, sa propre entreprise, une bonne épouse, un enfant bien-aimé”. La Bulgarie perd ainsi un homme talentueux et passionné, dont la mort laisse un grand vide dans le cœur de ses proches et de ses fans.

Une carrière réussie dans l’optique et la musculation

Avant de devenir une personnalité publique grâce à sa participation à “Survivor”, Zhivko Naydenov s’était forgé une solide réputation dans le monde de l’optique. Propriétaire d’un magasin d’optique à Sofia, il était connu pour son professionnalisme et sa passion pour son métier.

En parallèle, Naydenov était également un passionné de musculation et de fitness. Il avait remporté la 4e place au championnat républicain de musculation classique, témoignant ainsi de son talent et de son engagement dans cette discipline exigeante.

Une participation remarquée à “Survivor”

En 2008, Zhivko Naydenov est sélectionné pour participer à l’émission de téléréalité “Survivor”. Dans cette émission, des candidats doivent survivre sur une île déserte en relevant des défis physiques et mentaux, tout en étant filmés en permanence.

Grâce à sa personnalité charismatique et à sa détermination, Naydenov a rapidement conquis le cœur du public bulgare. Il est devenu l’un des participants préférés des téléspectateurs, qui ont suivi avec passion ses aventures sur l’île.

Un homme comblé dans sa vie privée

En plus de sa réussite professionnelle et de sa participation à “Survivor”, Zhivko Naydenov était également un homme comblé dans sa vie privée. Marié et père d’une fille, il affirmait avoir tout ce dont il rêvait dans la vie.

Cette vie heureuse et épanouissante a été brisée brutalement par un accident de moto, qui a coûté la vie à Naydenov. Sa mort laisse un grand vide dans le cœur de ses proches et de ses fans, qui se souviendront de lui comme d’un homme talentueux, passionné et aimant.