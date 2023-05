Mort Cause de Décès : Décès d’Édouard Tanguy, ex-PDG du groupe Tanguy Matériaux, dans le Finistère.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Édouard Tanguy, ancien PDG de Tanguy matériaux, est décédé à l’âge de 94 ans

Le monde de la construction est en deuil. Édouard Tanguy, ancien PDG de Tanguy matériaux, est décédé à l’âge de 94 ans. Originaire de Lannilis dans le Finistère, il a dirigé le groupe pendant plus de 30 ans, de 1960 à 1991.

Un homme passionné par son métier

Édouard Tanguy était avant tout un passionné de son métier. Il a consacré sa vie à l’entreprise familiale créée par son père en 1920, en y apportant sa vision et son dynamisme. Sous sa direction, Tanguy matériaux est devenu un acteur majeur dans le secteur de la construction en Bretagne, avec un chiffre d’affaires dépassant les 100 millions d’euros.

Il a su faire preuve d’audace en développant de nouveaux produits et services, comme la production de béton prêt à l’emploi ou l’ouverture de points de vente en dehors de la Bretagne. Il a également contribué à moderniser l’entreprise en investissant dans de nouvelles technologies et en formant ses employés aux dernières techniques de construction.

Un homme engagé pour sa région

Édouard Tanguy était également très engagé pour sa région. Il a participé activement au développement économique de la Bretagne en soutenant de nombreux projets locaux, comme la construction de logements sociaux ou la rénovation de bâtiments historiques. Il a également été un défenseur de la langue bretonne et a contribué à sa promotion en organisant des événements culturels et en finançant des initiatives en faveur de la langue régionale.

Un héritage important pour le monde de la construction

Le décès d’Édouard Tanguy est une perte importante pour le monde de la construction en Bretagne. Son héritage, tant sur le plan professionnel que personnel, est immense. Il a su transmettre sa passion et son savoir-faire à ses employés, et son nom est aujourd’hui associé à la qualité et à l’innovation dans le domaine de la construction.

Son entreprise, Tanguy matériaux, continue aujourd’hui d’exister, perpétuant la vision et les valeurs de son fondateur. Elle est devenue une entreprise de référence dans le secteur de la construction en Bretagne, offrant une large gamme de produits et services de qualité.

Conclusion

Édouard Tanguy restera dans les mémoires comme un homme passionné, engagé et visionnaire. Il a su faire de son entreprise familiale une réussite, tout en contribuant activement au développement de sa région. Son héritage est une source d’inspiration pour les générations futures, et son nom restera associé à l’excellence dans le monde de la construction en Bretagne.