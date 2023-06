Mort Cause de Décès : Décès d’Homer Jones, 82 ans, spécialiste des récepteurs larges pour les bombes et les clous.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Homer Jones, l’un des plus grands receveurs de l’histoire des Giants de New York et l’un des receveurs les plus rapides de l’histoire du football professionnel, est décédé à l’âge de 82 ans. Sa fille, Lacarole Jones Nickelberry, a déclaré que la cause de sa mort était un cancer du poumon. Bien que sa carrière ait été courte en raison d’un genou gênant, Jones a été l’un des attrapeurs de passes les plus redoutés de la National Football League entre 1965 et 1969.

Jones était un spécialiste des gros jeux, avec plus de la moitié de ses 36 touchés en carrière sur 50 verges ou plus, dont 10 sur au moins 70 verges. Sa réception à la bombe de 98 verges du quart-arrière Earl Morrall en 1966 a été la plus longue pour un homme des Giants jusqu’à la réception de 99 verges de Victor Cruz en 2011. Pour sa carrière, Jones a récolté en moyenne 22,3 verges par réception, ce qui est toujours le plus élevé de l’histoire pour un receveur qui a capté au moins 200 passes.

À 6 pieds 2 pouces et 225 livres, Jones était assez grand pour briser les tacles et était incroyablement rapide, courant 100 verges en seulement 9,3 secondes. Il était un contemporain de Bob Hayes, le champion olympique connu comme «l’homme le plus rapide du monde», qui a joué pour les Cowboys de Dallas. Un débat populaire au sein de la ligue était de savoir qui était le plus rapide; beaucoup pensent que c’est sur les tribunes de football que Jones était plus grand et plus fort.

Jones et Hayes ont aidé à pousser la NFL vers un changement majeur de stratégie alors que le jeu de passes prenait de l’importance et que les infractions donnaient la priorité aux quarts-arrière lourdement armés et aux attrapeurs de passes rapides. Les défenses, sans ligne de touche et une sécurité qui peut courir avec Hayes et Jones, se sont déplacées pour couvrir la zone et sortir d’homme à homme.

Jones a inventé la célèbre célébration de la zone d’extrémité « haute ». Après avoir capté sa première passe de touché, il a lancé le ballon de football durement sur le terrain, inaugurant une ère de célébrations de zone d’extrémité. Il est né le 18 février 1941 à Pittsburgh, fils d’un métallurgiste et d’une institutrice. Il a joué au football à la Texas Southern University et a été repêché en 1963 par les Houston Oilers de la NFL et par les Giants de New York. Il a choisi les Oilers mais a été coupé à cause de son genou. Les Giants l’ont ensuite amené à New York, ont organisé une réparation chirurgicale de son genou et ont attendu pendant une saison complète que Jones retrouve sa santé et sa force.

Jones a joué pour les Giants pendant sept saisons, dont sa dernière saison, principalement en tant que retourneur de coups de pied, avant de terminer sa carrière avec les Browns de Cleveland. Après sa carrière de joueur, Jones est retourné à Pittsburgh et a travaillé pour une entreprise sidérurgique pendant 20 ans. Il a été marié trois fois et laisse derrière lui plusieurs enfants et petits-enfants.