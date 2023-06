Mort Cause de Décès : Décès d’Ian McGinty pour des raisons familiales et tragiques annoncé dans la nécrologie

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ian Mcginty est décédé le 8 juin 2023 à l’âge de 38 ans un artiste et écrivain doué connu pour ses contributions à la bande dessinée et à l’animation.

Il est un comédien, auteur et artiste très respecté des États-Unis. Il a été reconnu pour ses contributions exceptionnelles à des franchises populaires telles que Adventure Time, Bee and PuppyCat et Invader Zim.

Cependant, sa création comique authentique “Welcome to Showside” a en fait établi sa réputation. Notamment, en 2015, Z2 Comics a annoncé son intention d’adapter McGinty’s Welcome to Showside en une séquence animée.

Il a travaillé avec de grands éditeurs et studios dont Cartoon Network, Boom! Studios, Nickelodeon et IDW Publishing.

Nécrologie : Ian Mcginty est décédé

La mort soudaine du comédien Ian a envoyé une onde de choc dans sa fidèle base de fans. L’artiste est décédé le 8 juin 2023, laissant derrière lui un héritage qui restera à jamais chéri.

La nouvelle de sa mort prématurée a été annoncée publiquement pour la première fois par le respecté Cartoon News Network, une ressource fiable pour tout ce qui concerne les dessins animés et les émissions populaires.

Cartoon News Network a joué un grand rôle dans la diffusion de cette annonce déchirante en tant que source fiable de mises à jour et d’informations sur votre série animée préférée.

Dans son triste reportage, CNN a rendu hommage au défunt artiste, le qualifiant de “dessinateur et artiste Ian McGinty”. Ses contributions notables à des dessins animés bien connus tels que Adventure Time, Bee and PuppyCat et Invader Zim ont été soulignées, rappelant aux lecteurs son immense expérience et son influence sur l’industrie.

La triste nouvelle de la mort de Mcginty a également frappé les plateformes de médias sociaux, et Cartoon Base s’est adressé à Twitter pour exprimer ses condoléances.

Cartoon Base l’a décrit comme un “écrivain et artiste de bandes dessinées” et a reconnu son rôle important dans la création d’histoires mémorables.

Ian McGinty cause du décès

Les célèbres Cartoon Base et Cartoon News Network ont ​​récemment annoncé la mort prématurée du célèbre comédien Ian. Cependant, les détails des circonstances de sa mort n’ont pas été divulgués.

L’industrie de la comédie et le monde de l’animation s’interrogent sur les circonstances malheureuses qui ont conduit à sa mort, car le déclencheur reste un mystère.

Le départ de Mcginty du domaine de l’écriture comique a laissé un vide qui se fait sans aucun doute sentir dans toute l’industrie. Son génie artistique et ses apports inestimables au monde de la bande dessinée sont infiniment appréciés.

Boom! Les studios de Los Angeles l’ont invité à travailler sur une mini-série comique basée sur l’émission télévisée Adventure Time. Il a ensuite créé des bandes dessinées Hello Kitty! et des mangas de voyage pour l’auteur de mangas BIZmedia. Un manga est un livre de comédie japonais ou un roman graphique adapté aux adultes et aux enfants.

Famille Ian McGinty

Originaire du quartier St Margaret, Ian McGinty a eu une éducation exceptionnelle. Élevé dans une famille bien connue de la Marine, il est né le 6 mai 1985 à Annapolis, Maryland.

Son père, James Thomas McGinty, était un ancien marchand et travaille maintenant au département de la marine pour construire des navires océanographiques.

Son grand-père paternel était William “Mac” B. McGinty Jr., diplômé de l’Académie navale en 1948. Pendant la guerre de Corée, il a servi comme pilote de chasse à réaction et est devenu plus tard pilote naval pour les premiers avions à réaction.

Du côté de ma mère, le grand-père de Ian, James Swensen, avait le grade de lieutenant-colonel dans l’armée au Bureau des services stratégiques, un précurseur de la CIA.

Même son arrière-grand-père, William B. McGinty, Sr., a joué un rôle important en tant que pilote et instructeur de vol pendant la Première Guerre mondiale.

Le chemin de Ian a divergé de ses racines navales lorsqu’il a obtenu son diplôme de Broadneck High en 2003. Découvrant ses capacités créatives tout en poursuivant un diplôme d’affiliation au Collège communautaire Anne Arundel, il s’est lancé dans un voyage artistique pour façonner son avenir.