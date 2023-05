Mort Cause de Décès : Décès du célèbre acteur Sarathbabu : Hommages rendus par des personnalités allant du Premier Ministre au Ministre en Chef

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le célèbre acteur Sarathbabu décède : le monde du cinéma du sud de l’Inde est en deuil

Le monde du cinéma du sud de l’Inde est en deuil suite à la nouvelle du décès de l’acteur Sarathbabu. Le célèbre acteur est décédé à l’âge de 72 ans des suites d’une longue maladie. Sa mort a été annoncée par sa famille, qui a confirmé que le décès avait eu lieu à Chennai.

Une carrière remarquable dans l’industrie cinématographique du sud de l’Inde

L’acteur Sarathbabu a fait une marque indélébile dans l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Il a joué dans plus de 100 films en tamoul, télougou, kannada et malayalam. Il a commencé sa carrière dans le cinéma tamoul avec le film “Kanakkinavu” en 1974. Depuis lors, il a joué dans de nombreux films à succès tels que “Samarasimha Reddy”, “Suryavamsam” et “Annamalai”.

Il a également remporté plusieurs prix pour ses performances, notamment le prix du meilleur acteur de soutien pour son rôle dans le film “Pavithra” en 1994. Il a également remporté le prix du meilleur acteur de soutien pour son rôle dans le film “Sivaputrudu” en 2004.

Les condoléances du ministre en chef Staline

Le ministre en chef Staline a exprimé ses condoléances pour la mort de l’acteur Sarathbabu. Dans son message de condoléances, il s’est également souvenu de films comme Shadow Becomes Real, Mullum Malarum, Uthripookkum et Muthu. Le ministre en chef a également souligné la contribution de Sarathbabu à l’industrie cinématographique du sud de l’Inde.

Le décès de Sarathbabu a également été pleuré par de nombreux acteurs et personnalités de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Les fans de l’acteur ont également exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux en partageant des photos et des vidéos de ses films.

Un acteur engagé dans des causes sociales

Sarathbabu était également connu pour son engagement dans des causes sociales. Il a fondé l’organisation “The Samathuva Pongal Iyakkam” pour promouvoir l’harmonie sociale et la paix entre les différentes communautés en Inde. Il a également travaillé pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs et pour promouvoir l’éducation.

En tant qu’acteur, Sarathbabu était connu pour ses performances sincères et convaincantes. Il a apporté une touche d’humanité à tous les rôles qu’il a joués. Sa contribution à l’industrie cinématographique du sud de l’Inde restera à jamais gravée dans les annales de l’histoire du cinéma.

Conclusion

L’acteur Sarathbabu était un pilier de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Sa mort est une perte immense pour le monde du cinéma et pour tous ceux qui l’ont connu. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix.