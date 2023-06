Mort Cause de Décès : Décès du député Awudu Mbaya Cyprian : Actualités du Cameroun

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès de l’honorable AWUDU MBAYA Cyprian

Le 2 juin 2023, l’honorable AWUDU MBAYA Cyprian est décédé à Dallas au Texas aux États-Unis, après une longue maladie qui l’a tenu alité.

Cet homme politique était originaire du département de la Donga Mantung dans la région du Nord-ouest du Cameroun. En plus de sa carrière politique, il était également un homme d’affaires prospère dans la production et la commercialisation de poteaux électriques.

Son départ laisse un grand vide dans le paysage politique camerounais.

Nous souhaitons paix à son âme et nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Un homme politique et un entrepreneur

AWUDU MBAYA Cyprian était connu pour sa double carrière en politique et dans les affaires. Il a commencé sa carrière politique en tant que conseiller municipal dans sa ville natale de Ndu. Il a ensuite été élu à l’Assemblée nationale en 2002, où il a siégé jusqu’à son décès.

En plus de son engagement politique, AWUDU MBAYA Cyprian était également un homme d’affaires prospère dans la production et la commercialisation de poteaux électriques. Il a fondé l’entreprise AWUCY Production & Services, qui est devenue l’un des plus grands fournisseurs de poteaux électriques du Cameroun.

Un vide dans le paysage politique camerounais

Le décès de l’honorable AWUDU MBAYA Cyprian a été un choc pour de nombreux Camerounais, en particulier ceux de sa région natale. Il était respecté pour son engagement politique et ses réalisations en tant qu’homme d’affaires.

De nombreux dirigeants politiques ont exprimé leur tristesse et leur sympathie à sa famille et à ses proches. Le Président Paul Biya a publié une déclaration, décrivant AWUDU MBAYA Cyprian comme un patriote dévoué et un leader compétent.

L’Assemblée nationale a également rendu hommage à l’honorable AWUDU MBAYA Cyprian lors de sa session suivante, en observant une minute de silence en sa mémoire. Les membres de l’Assemblée ont souligné sa contribution à la politique et aux affaires du pays.

Une perte pour la région du Nord-ouest

AWUDU MBAYA Cyprian était originaire de la région du Nord-ouest, une région qui a été gravement touchée par les conflits politiques et armés ces dernières années. Son décès est une perte pour la région, qui a besoin de leaders compétents et engagés pour aider à résoudre ses problèmes.

AWUDU MBAYA Cyprian était connu pour son engagement en faveur de la paix et du développement dans sa région natale. Il a travaillé sans relâche pour améliorer les conditions de vie des habitants de la région, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé.

Conclusion

L’honorable AWUDU MBAYA Cyprian était un homme politique et un homme d’affaires respecté au Cameroun. Son décès est une perte pour le paysage politique et économique du pays, ainsi que pour la région du Nord-ouest en particulier. Nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches, et espérons que son héritage de leadership et d’engagement en faveur de la paix et du développement perdurera.