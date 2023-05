Mort Cause de Décès : Décès du journaliste Wilner Altidor : Nécrologie

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le journaliste Wilner Altidor vient de nous quitter. Il est décédé ce dimanche 21 mai dans la ville du Cap Haitien. Le journaliste était hospitalisé à l’Hôtel Sacré Coeur de Milot deux depuis environ deux semaines.

Un journaliste respecté

Selon ses confrères dans la deuxième ville du pays, il était tombé en syncope depuis plusieurs jours. Durant son vivant, il avait collaboré avec la radio Maxima et la radio Massacre. Wilner Altidor était un journaliste respecté dans son domaine et était connu pour son travail acharné dans la recherche de la vérité et pour son engagement envers la liberté de la presse.

Un artiste passionné

Mis à part journaliste, Wilner Alitidro était aussi connu comme poète et diseur. Il avait une passion pour l’art et la culture et aimait partager ses créations avec les autres. Il avait également travaillé sur plusieurs projets artistiques, notamment des pièces de théâtre et des expositions d’art.

Un départ prématuré

Le décès de Wilner Altidor est un grand choc pour la communauté journalistique et artistique haïtienne. Sa voix unique et son engagement pour la vérité et la liberté manqueront à tous ceux qui l’ont connu et travaillé avec lui. Nous souhaitons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches en ces temps difficiles.

Nous tenons à remercier Wilner Altidor pour son dévouement à la profession du journalisme et à l’art. Nous nous souviendrons toujours de lui et de ses contributions importantes à la société haïtienne.

Planet Press