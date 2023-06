Mort Cause de Décès : Décès du maire de Hesse, Gérard Fleurance, dans le Pays de Sarrebourg.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Gérard Fleurance, un maire dévoué à sa commune

Gérard Fleurance, maire de Hesse, au pays de Sarrebourg, est décédé le mardi 13 juin. Il avait consacré une quinzaine d’années de sa vie à sa commune et à ses habitants.

Un engagement sans faille

Gérard Fleurance était un homme engagé et dévoué à sa commune. Élu maire en 2006, il n’a cessé de travailler pour améliorer la vie de ses administrés. Il était très attaché à sa commune et à ses habitants, qu’il connaissait personnellement pour la plupart. Son engagement était sans faille, et il était toujours prêt à aider et à écouter ceux qui le sollicitaient.

Un maire proche de ses administrés

Gérard Fleurance avait à cœur d’être proche de ses administrés. Il organisait régulièrement des réunions publiques pour écouter leurs préoccupations et leurs suggestions, et pour leur expliquer les projets de la commune. Il était également présent lors des événements locaux, comme les fêtes de village ou les cérémonies commémoratives. Sa proximité avec les habitants était très appréciée, et il était considéré comme un maire accessible et à l’écoute.

Un maire investi dans les projets de sa commune

Gérard Fleurance était également très investi dans les projets de sa commune. Il avait à cœur de développer le dynamisme économique de Hesse, en favorisant l’implantation d’entreprises et en soutenant les commerces locaux. Il avait également lancé plusieurs projets pour améliorer le cadre de vie des habitants, comme la création d’une aire de jeux pour enfants ou la rénovation de la salle des fêtes. Il était également attentif à l’environnement, et avait initié des actions de sensibilisation à la protection de la nature.

Un hommage unanime

La disparition de Gérard Fleurance a suscité une vive émotion dans sa commune et au-delà. Les habitants ont salué la mémoire d’un maire dévoué et accessible, qui avait su créer un lien fort avec sa population. Les élus locaux ont également rendu hommage à son engagement et à sa passion pour sa commune. Gérard Fleurance restera dans les mémoires comme un maire exemplaire, qui a consacré sa vie à servir sa commune et ses habitants.