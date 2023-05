Mort Cause de Décès : Décès du père d’Ayushmann Khurrana : sa santé s’est aggravée aujourd’hui et il a rendu son dernier souffle à l’hôpital pendant son traitement

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le père d’Ayushmann Khurrana décède à Bombay

Le célèbre astrologue indien et père de l’acteur de Bollywood Ayushmann Khurrana, Pandit P Khurana, est décédé vendredi à Bombay. Les détails exacts de sa mort n’ont pas été révélés, mais il aurait été admis à l’hôpital Fortis après avoir subi une crise cardiaque.

Une perte tragique pour la famille Khurrana

La mort de Pandit P Khurana a été une perte tragique pour la famille Khurrana et pour l’industrie cinématographique indienne dans son ensemble. Ayushmann Khurrana, qui est un acteur et chanteur de renom, a partagé la nouvelle de la mort de son père sur ses réseaux sociaux, suscitant une vague de condoléances de la part de ses fans et de ses collègues.

Le père d’Ayushmann Khurrana était également un astrologue bien connu en Inde. Il avait une clientèle fidèle parmi les personnalités politiques, les célébrités et les gens ordinaires. Il était également l’auteur de plusieurs livres sur l’astrologie et la numérologie.

Le monde de Bollywood pleure la mort de Pandit P Khurana

La mort de Pandit P Khurana a été un choc pour l’industrie cinématographique indienne, en particulier pour les acteurs et les actrices qui avaient travaillé avec Ayushmann Khurrana. Les stars de Bollywood ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux, partageant des souvenirs et des photos du père du célèbre acteur.

La star de Bollywood, Akshay Kumar, a tweeté : “Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès de Pandit P Khurana, le père d’Ayushmann Khurrana. Mes pensées et mes prières vont à la famille. Que son âme repose en paix.”

Le réalisateur de Bollywood, Karan Johar, a également exprimé sa tristesse, tweetant : “Pandit P Khurana était un astrologue vénéré et aimé. C’était un homme d’une grande sagesse et d’une grande compassion. Sa perte est une perte immense pour l’industrie cinématographique indienne et pour tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Mes pensées vont à Ayushmann et à sa famille en cette période difficile.”

Un hommage émouvant d’Ayushmann Khurrana

Ayushmann Khurrana a partagé un hommage émouvant à son père sur les réseaux sociaux, évoquant ses souvenirs d’enfance et la relation spéciale qu’il avait avec lui.

Il a écrit : “Je suis dévasté par la perte de mon père bien-aimé. Pandit P Khurana était plus qu’un père pour moi, il était mon ami, mon guide et mon mentor. Il m’a appris à être fort, à être honnête et à suivre mes rêves. Il a toujours été là pour moi, dans les bons moments comme dans les mauvais. Je ne pourrai jamais l’oublier.”

Ayushmann Khurrana a également remercié ses fans et ses collègues pour leur soutien et leur amour en ces temps difficiles.

Conclusion

La mort de Pandit P Khurana a été une perte tragique pour la famille Khurrana et pour l’industrie cinématographique indienne. Ayushmann Khurrana, qui est un acteur et chanteur de renom, a perdu un ami, un guide et un mentor. Sa mort a suscité une vague de condoléances de la part de ses fans et de ses collègues de Bollywood. Nous souhaitons à la famille Khurrana tout le courage et la force nécessaires pour surmonter cette épreuve difficile.