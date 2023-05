Mort Cause de Décès : Décès du poète et dramaturge cubain Arrufat à l’âge de 87 ans – 5 minutes RTL

Nécrologie – Mort cause de décès.

Anton Arrufat, un écrivain de renom aux multiples facettes, est décédé à l’âge de 87 ans, a annoncé le ministère de la Culture de Cuba. Né à Santiago de Cuba, Arrufat était un passionné de littérature et de théâtre depuis son jeune âge. Il a ensuite étudié les langues à l’Université de La Havane et est devenu membre de l’Académie cubaine de la langue.

Auteur de nombreuses œuvres littéraires, Anton Arrufat a remporté le prix littéraire de l’Union officielle des écrivains et artistes de Cuba en 1968 pour sa pièce de théâtre intitulée “Sept contre Thèbes”. Cette œuvre est considérée comme une œuvre fondamentale du théâtre cubain et une allégorie de la vie politique de l’île à cette époque. Cependant, en raison de son homosexualité, Arrufat est ensuite tombé en disgrâce auprès des autorités cubaines, qui le considéraient comme contre-révolutionnaire.

Entre la fin des années 1960 et le début des années 1970, les autorités cubaines ont établi que les paramètres moraux d’un travailleur fiable devaient être révolutionnaires et hétérosexuels – deux choses qu’Anton Arrufat n’était pas. Pendant cette période, connue sur l’île sous le nom de “période grise”, les intellectuels cubains ont été ostracisés et le modèle soviétique a été temporairement imposé à Cuba.

Arrufat a été détenu pendant 14 ans dans le sous-sol d’une bibliothèque municipale, incapable de publier le moindre texte. Dans une interview accordée à l’AFP en septembre 2022, peu avant que Cuba n’approuve un nouveau Code de conduite pour les familles qui a donné le feu vert à l’égalité des droits au mariage, Anton Arrufat a déclaré qu’il avait été “paramétré” (mis à l’écart) sans jamais savoir pourquoi.

Anton Arrufat a également rappelé dans cette interview ses aventures avec de grands écrivains cubains, également connus pour leur homosexualité, comme José Lezama Lima et Virgilio Pinera, qui sont morts sans avoir vu leurs textes publiés ou représentés dans les librairies et les théâtres de Cuba.

La mort d’Anton Arrufat est une grande perte pour la littérature cubaine. C’est un écrivain talentueux et polyvalent qui a été capable de créer des œuvres significatives malgré les obstacles et les difficultés qui se dressaient sur son chemin. Son départ est une occasion de se souvenir de l’importance de la liberté d’expression et de la diversité dans la culture et la littérature.