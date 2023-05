Mort Cause de Décès : Décès du professeur et écrivain Lansiné Kaba en Guinée

Nécrologie – Mort cause de décès.

RFI – La Guinée perd l’une de ses grandes figures intellectuelles

Le samedi 27 mai 2021, Lansiné Kaba est décédé à Conakry des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC), selon ses proches. Il laisse derrière lui un héritage intellectuel inestimable qui a marqué l’histoire de la Guinée.

Un parcours académique remarquable

Lansiné Kaba a été professeur d’histoire et de sciences politiques dans plusieurs universités prestigieuses aux États-Unis, notamment à l’Université de Minnesota à Minneapolis et à l’Université d’Illinois à Chicago. Il a également enseigné dans des institutions académiques européennes, telles que l’École des hautes études en sciences sociales de Paris et l’Université de Genève.

Il a publié plusieurs ouvrages sur l’histoire de la Guinée, dont “The Ambiguous Revolution: The Problem of Political Freedom in Cuba” en 1978 et “Guinea: An Islamic Revolution” en 1989. Ses travaux ont été largement reconnus pour leur contribution à la compréhension de l’histoire et de la politique de la Guinée et de l’Afrique de l’Ouest en général.

Un défenseur de la démocratie et des droits de l’homme

Lansiné Kaba était également connu pour son engagement en faveur de la démocratie et des droits de l’homme en Guinée. Il a été l’un des membres fondateurs de la Ligue guinéenne des droits de l’homme en 1990, qui a joué un rôle important dans la lutte pour la démocratie dans le pays. Il a également été membre de la Commission nationale indépendante chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme en Guinée de 2008 à 2009.

Ses positions courageuses et sa voix forte ont été entendues à travers le monde, faisant de lui une figure respectée et influente dans les cercles académiques et politiques. Il a été un défenseur de la liberté d’expression, de la liberté de la presse et de la justice sociale.

Un héritage intellectuel durable

La mort de Lansiné Kaba est une grande perte pour la Guinée et pour le monde académique. Il laisse derrière lui un héritage intellectuel durable qui continuera à inspirer les générations futures. Son travail a aidé à façonner notre compréhension de l’histoire et de la politique de la Guinée et de l’Afrique de l’Ouest en général.

Ses contributions à la défense de la démocratie et des droits de l’homme en Guinée ont également marqué l’histoire du pays et ont inspiré de nombreux militants pour la démocratie en Afrique et dans le monde entier.

Conclusion

Lansiné Kaba était un intellectuel de premier plan, un défenseur de la démocratie et des droits de l’homme et une figure respectée dans les milieux académiques et politiques. Sa mort est une grande perte pour la Guinée et pour le monde entier. Nous honorons sa mémoire en continuant à défendre les valeurs qu’il a si courageusement soutenues tout au long de sa vie.