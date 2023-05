Mort Cause de Décès : Décès du professeur et écrivain Lansiné Kaba en Guinée

Nécrologie – Mort cause de décès.

La Guinée perd l’une de ses grandes figures intellectuelles

Le décès de Lansiné Kaba

La Guinée a perdu l’une de ses grandes figures intellectuelles avec la mort de Lansiné Kaba le samedi 27 mai à Conakry. Selon ses proches, il a été emporté par un accident vasculaire cérébral (AVC). La nouvelle de sa mort a été un choc pour la communauté intellectuelle guinéenne ainsi que pour les nombreux étudiants qu’il a formés au cours de sa carrière.

Un intellectuel engagé

Lansiné Kaba était un intellectuel engagé qui a consacré sa vie à la promotion de la démocratie et des droits de l’homme en Guinée. Né en 1941 à Kankan, dans l’est de la Guinée, il a étudié à l’Université de Conakry avant de poursuivre ses études en France, où il a obtenu un doctorat en histoire à l’Université de Paris. Il a ensuite enseigné l’histoire à l’Université de Conakry avant de rejoindre l’Université de l’Iowa aux États-Unis en 1975.

Lansiné Kaba a été un défenseur de la démocratie en Guinée et a été l’un des fondateurs du Parti démocratique de Guinée (PDG) en 1992. Il a également été membre de la Commission nationale des droits de l’homme de Guinée et a travaillé avec de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l’homme.

Un intellectuel respecté

Lansiné Kaba était respecté non seulement en Guinée, mais aussi dans le monde entier pour son travail académique et son engagement politique. Il a publié plusieurs livres sur l’histoire de la Guinée et de l’Afrique, dont “The Ambiguous Revolution: The Crisis of Leadership in Guinea” et “Guinea: A Colonial Legacy”. Il a également été un contributeur régulier aux publications académiques et aux journaux sur les questions politiques en Afrique.

En plus de son travail académique, Lansiné Kaba était également connu pour sa générosité et sa gentillesse envers les étudiants et les collègues. Il a été un mentor pour de nombreux étudiants guinéens et africains, les aidant à poursuivre leur éducation et à trouver des opportunités académiques et professionnelles.

Un héritage durable

Le décès de Lansiné Kaba est une perte immense pour la Guinée et pour le monde académique. Son engagement pour la démocratie et les droits de l’homme restera un exemple pour les générations futures. Son travail académique continuera d’inspirer des recherches sur l’histoire de la Guinée et de l’Afrique.

En fin de compte, l’héritage de Lansiné Kaba est celui d’un intellectuel engagé qui a consacré sa vie à la promotion de la liberté, de la justice et de la démocratie en Guinée et dans le monde entier. Sa contribution à l’histoire et à la politique africaines restera importante pour les générations à venir.