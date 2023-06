Mort Cause de Décès : Décès du rappeur américain Big Pokey suite à un malaise survenu lors d’un concert au Texas.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le rappeur de Houston, Big Pokey, est décédé pendant une représentation dans un bar de Beaumont au Texas le dimanche 18 juin 2023. Selon un message posté sur son profil Instagram, l’artiste a brutalement perdu connaissance sur scène et est décédé peu de temps après à l’hôpital.

Depuis cet événement tragique, une vidéo circule sur Twitter où l’on voit Big Pokey interpeller le DJ pour poser sur un nouveau morceau et tomber à la renverse quelques secondes plus tard. Une dizaine de fans et agents de sécurité se sont alors précipités vers lui. Transporté à l’hôpital, il décède peu de temps après.

Big Pokey, de son vrai nom Milton Powell, était un rappeur de Houston qui a été propulsé sur la scène hip-hop américaine au milieu des années 90. Il a sorti son premier album Hardest Pit in the Litter en 1999 et en 2005, son titre Sittin’ Sidewayz en collaboration avec Paul Wall avait fait un carton. Ses dernières années, son actualité musicale était moins dense mais il figurait tout de même dans le morceau Southside Royalty Freestyle de Megan Thee Stallion, Sauce Walka et Lil Keke sorti en 2022.

Après l’annonce de sa mort, de nombreux artistes ont rendu hommage à Big Pokey, notamment le rappeur de Houston Bun B qui a écrit sur Instagram : « Je n’étais pas prêt pour ça. L’un des artistes les plus talentueux de la ville. Montagne discrète et humble d’un homme qui a évolué avec honneur et respect. Il était facile à aimer et difficile à détester (…) Un des piliers de notre ville ».

Big Pokey avait sorti son dernier album Sensei en 2021. Sa mort sur scène est un rappel tragique des risques que prennent les artistes pendant leurs représentations. Espérons que sa musique continuera à résonner dans les cœurs et les esprits de ses fans fidèles.