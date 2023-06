Mort Cause de Décès : Décès du rappeur de Houston Big Pokey à l’âge de 48 ans suite à son effondrement lors d’un concert au Texas.

La légende du rap de Houston, Big Pokey, est décédée à l’âge de 48 ans après s’être effondrée alors qu’elle se produisait au Texas.

La star de “Sittin’ Sideways” – dont le vrai nom est Milton Powell – est décédée samedi après qu’une vidéo l’ait montré en train de tomber en arrière alors qu’il rappait lors d’un spectacle à Beaumont, au Texas.

La cause du décès n’a pas encore été révélée, car la famille attend les résultats de l’autopsie.

Les détails de sa mort

Big Pokey avait déjà été vu en train d’effectuer un spectacle du 19 juin au Pour 09 Bar à Beaumont, où il a été filmé avec un microphone à la main lorsqu’il s’est soudainement effondré.

Une foule s’est rapidement rassemblée autour de lui, une femme prétendant être une infirmière se précipitant à ses côtés.

La police de Beaumont a ensuite été dépêchée au bar pour aider les pompiers et les équipes EMS vers 12 h 03 dimanche matin. selon 12 Nouvelles Maintenant.

Le rappeur a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital St. Elizabeth, où il est décédé, a déclaré le juge de paix du comté de Jefferson, le juge Tom Gillam III, à la station d’information locale.

Les hommages du monde du rap

Big Pokey était membre de Screwed Up Circle, un groupe de rappeurs basé à Houston. Il était également apparu dans le film de 2001 Soldiers United for Cash et a ensuite joué dans Dirty Third 2: Home Sweet Home.

Son collègue rappeur Bun B a été le premier à annoncer sa mort avec un post sur Instagram dimanche.

‘La montagne discrète et humble d’un homme qui s’est déplacé avec honneur et respect. Il était facile à aimer et difficile à détester », a-t-il écrit.

“Il n’y en aura jamais d’autre et il nous manquera beaucoup. Nous vous aimons et vous honorons. Reposez-vous au paradis.

Une autre légende du rap de Houston, Slim Thug, a déclaré sur les réseaux sociaux que c’était un “triste jour dans la ville” et qu’il envoyait “des prières à sa famille”.

D’autres se sont souvenus de lui en ligne comme d’une “légende du Texas”.

Et le maire de Houston, Sylvester Turner, a tweeté: “Bien que beaucoup l’aient appelé” discret “, sa présence était plus grande que nature pour aider à catapulter notre scène hip hop à l’échelle nationale”.

Conclusion

Le monde du rap a perdu une légende avec la mort de Big Pokey. Sa présence sur la scène hip hop de Houston était incontournable et sa mort est un triste rappel de la fragilité de la vie.

Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses fans en ces temps difficiles.