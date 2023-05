Mort Cause de Décès : Décès d’un adolescent de 18 ans dans un accident de moto à Ain

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un jeune de 18 ans décède dans un accident de moto cross à Certines

Les faits se sont déroulés ce vendredi soir aux alentours de 21h. Deux jeunes de 18 et 22 ans faisaient de la moto cross dans le bois Magnin à Certines. Le plus jeune des deux a perdu la vie.

Les circonstances de l’accident

Le jeune de 18 ans était originaire du secteur. Il était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours. Les pompiers ont tenté de le réanimer, en vain. D’après Le Progrès, le maire de La Tranclière était sur les lieux ainsi que les gendarmes.

Une enquête est en cours pour tenter d’éclaircir les circonstances de ce dramatique accident. Les premiers éléments laissent penser que les deux jeunes étaient seuls au moment du drame. Il est également possible que la moto ait été en surchauffe et que le jeune homme ait perdu le contrôle de son engin. Toutefois, ces informations restent à confirmer.

La pratique de la moto cross en France

La moto cross est une discipline sportive très populaire en France, notamment chez les jeunes. Elle consiste à piloter une moto tout-terrain sur un parcours accidenté et boueux, parsemé de sauts et de virages serrés. Cette pratique nécessite un équipement de protection complet (casque, gants, bottes, combinaison) ainsi qu’une moto adaptée à la discipline.

Cependant, cette pratique reste dangereuse et les accidents sont fréquents. En 2018, 126 décès ont été recensés sur les routes et les chemins en France pour les utilisateurs de deux-roues motorisés, selon la Sécurité routière. La moto cross ne fait pas exception et peut être à l’origine d’accidents graves, voire mortels.

La sécurité en moto cross

Pour limiter les risques d’accidents en moto cross, il est important de respecter certaines règles de sécurité. Tout d’abord, il est impératif de porter un équipement de protection complet et homologué pour la pratique de la moto cross. Ensuite, il est conseillé de s’entraîner sur des terrains adaptés et sécurisés, encadrés par des professionnels de la discipline.

Enfin, il est primordial de respecter les règles de circulation et de ne pas rouler sur les routes ou les chemins publics. La pratique de la moto cross doit se faire sur des terrains privés ou des circuits homologués, dans le respect des règles de sécurité édictées par les organisateurs.

Conclusion

Le décès du jeune homme de 18 ans dans cet accident de moto cross est un drame qui rappelle les dangers de cette discipline sportive. La pratique de la moto cross doit se faire dans le respect des règles de sécurité et encadrée par des professionnels pour limiter les risques d’accidents graves. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime.