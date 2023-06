Mort Cause de Décès : Décès d’un cycliste dans un accident de la route entre Sion et Uvrier en French

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un cycliste meurt dans un accident de la circulation à Sion

Jeudi en fin d’après-midi, un accident de la circulation s’est produit sur la route cantonale entre Sion et Uvrier, causant la mort d’un cycliste. Une automobiliste âgée de 64 ans s’engageait sur la route d’Italie en empruntant la rampe d’accès située sur la transversale d’Hérens en direction d’Uvrier. Au moment de l’embranchement avec la route cantonale, une collision s’est produite entre l’avant de son véhicule et le cycliste âgé également de 64 ans et domicilié dans le Valais central.

Le cycliste a été projeté au sol et est resté inconscient et grièvement blessé. Il a été médicalisé sur place avant d’être acheminé par ambulance à l’hôpital de Sion où il a succombé à ses blessures dans la soirée. Le Ministère public, en collaboration avec la Police cantonale, a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

L’accident a suscité une vive émotion parmi les usagers de la route et les habitants de la région. Les autorités ont rappelé l’importance de la prudence et du respect des règles de circulation, notamment en matière de partage de la route entre les différents modes de transport.

Cet accident tragique rappelle une fois de plus l’importance de la sécurité routière et de la vigilance de chacun sur les routes. Les cyclistes sont particulièrement vulnérables et il est essentiel de leur accorder une attention particulière, notamment en respectant les distances de sécurité et en réduisant sa vitesse dans les zones fréquentées par les cyclistes.

L’enquête en cours permettra de déterminer les causes exactes de cet accident et de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux drames sur les routes. En attendant, il est important de rappeler que la prudence et le respect des règles de circulation sont l’affaire de tous, pour garantir la sécurité de chacun sur les routes.