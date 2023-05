Mort Cause de Décès : Décès d’un étudiant de Plus Two suite à une allergie aux boucles d’oreilles : des proches évoquent une erreur médicale.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Plainte contre le Thiruvananthapuram Medical College suite au décès de deux étudiants

Le 28 mai 2023 à 17h27, une plainte a été déposée par la famille de deux étudiants décédés en raison d’une erreur médicale au Thiruvananthapuram Medical College. Meenakshi, âgée de 18 ans et originaire d’Attingal Pirappankotukonam, est l’un des étudiants décédés suite à une allergie.

Les circonstances du décès de Meenakshi

Meenakshi a été admise à l’hôpital en raison d’une forte allergie. En rentrant chez elle après avoir visité un ami, elle a été prise de violentes démangeaisons et de rougeurs sur le corps. Elle a immédiatement été emmenée à l’hôpital pour recevoir des soins. Cependant, malgré les efforts des médecins, son état s’est aggravé et elle est décédée.

La réaction de la famille

La famille de Meenakshi a été choquée et dévastée par sa mort soudaine. Ils ont immédiatement porté plainte contre le Thiruvananthapuram Medical College pour négligence médicale. Selon eux, les médecins n’ont pas pris les mesures nécessaires pour traiter l’allergie de Meenakshi, ce qui a entraîné sa mort.

Le deuxième décès

En plus du décès de Meenakshi, un autre étudiant est également décédé en raison d’une erreur médicale. Bien que les détails de ce décès ne soient pas encore connus, la famille a également porté plainte contre l’hôpital pour négligence médicale.

L’importance de la responsabilité médicale

Les erreurs médicales peuvent avoir des conséquences tragiques et la responsabilité médicale est d’une importance cruciale pour assurer la sécurité et le bien-être des patients. Les hôpitaux et les médecins ont la responsabilité de fournir des soins de qualité et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les erreurs médicales.

Conclusion

La mort de deux étudiants en raison d’une erreur médicale est une tragédie dévastatrice. La famille des étudiants a porté plainte contre l’hôpital pour négligence médicale et il est important que les responsables soient tenus pour responsables. Il est crucial que les hôpitaux et les médecins prennent leur responsabilité médicale au sérieux pour éviter de telles tragédies à l’avenir.