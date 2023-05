Mort Cause de Décès : Décès d’un jeune malayali au Qatar suite à un arrêt cardiaque

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un jeune malayali expatrié est mort au Qatar

Hanifa, fils de Paula Musa, est décédé à l’âge de 30 ans à Kottathara Karinjakunnil, originaire de Kampalakkad, Wayanad. Sa mort est survenue suite à une crise cardiaque. Hanifa vivait à Guaylina, au Qatar, où il était employé chez Tea World.

La perte tragique d’un jeune travailleur

C’est une nouvelle tragique pour la communauté malayali expatriée au Qatar. Hanifa était un jeune travailleur qui avait quitté son pays natal pour chercher une vie meilleure à l’étranger. Il avait réussi à trouver un emploi et à se construire une vie à Guaylina. Malheureusement, sa vie a été interrompue brutalement par une crise cardiaque.

La mort d’un travailleur étranger est toujours un événement douloureux pour sa famille et sa communauté. Les travailleurs étrangers, en particulier ceux qui travaillent dans des emplois peu rémunérés et difficiles, sont souvent confrontés à des conditions de travail difficiles et à un stress émotionnel important. Cette perte rappelle la nécessité de protéger les droits et la sécurité de ces travailleurs.

Le deuil de la famille et de la communauté

La famille de Hanifa est en deuil de la perte de leur fils bien-aimé. Sa mort est également ressentie par la communauté malayali au Qatar, qui a perdu un membre important de sa communauté. Les travailleurs étrangers sont souvent confrontés à des difficultés pour se faire entendre et obtenir justice. La communauté malayali doit travailler ensemble pour soutenir la famille de Hanifa et pour s’assurer que sa mort ne soit pas vaine.

Il est important de se rappeler que les travailleurs étrangers, même s’ils sont loin de leur pays d’origine, font partie intégrante de leur communauté d’accueil. Ils méritent le respect et le soutien de leur communauté et de leur employeur. Les employeurs doivent offrir des conditions de travail sûres et équitables à leurs employés, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut d’immigration. Les travailleurs étrangers doivent également être conscients de leurs droits et des ressources dont ils disposent pour se protéger contre l’exploitation et les abus.

Conclusion

La mort de Hanifa est une perte tragique pour sa famille et pour la communauté malayali au Qatar. Cette nouvelle rappelle l’importance de protéger les droits et la sécurité des travailleurs étrangers, qui sont souvent confrontés à des conditions de travail difficiles et à un stress émotionnel important. La communauté malayali doit travailler ensemble pour soutenir la famille de Hanifa et pour s’assurer que sa mort ne soit pas vaine. Les employeurs doivent offrir des conditions de travail sûres et équitables à leurs employés, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut d’immigration. Nous devons tous travailler ensemble pour créer un environnement de travail plus juste et plus sûr pour tous les travailleurs étrangers.