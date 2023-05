Mort Cause de Décès : Décès d’un ouvrier lors de la construction de la nouvelle résidence “Matoshree” d’Uddhav Thackeray.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès d’un travailleur de Matoshree 2 à Mumbai

Le chef du parti Shiv Sena (UBT), Uddhav Thackeray, et sa famille ont récemment rapporté qu’un ouvrier est décédé lors de la construction du nouveau «Matoshree» à Bandra. Selon les informations reçues, une plainte a été déposée contre l’entrepreneur car un ouvrier est décédé il y a quelques jours sur le chantier de construction. Cet incident tragique a suscité une grande préoccupation parmi les travailleurs de la construction et la communauté en général.

La cause du décès

Les causes exactes de la mort de l’ouvrier ne sont pas encore connues, mais les informations préliminaires indiquent qu’il aurait été électrocuté. Les travailleurs de la construction sont souvent exposés à des risques élevés sur le lieu de travail, notamment des chutes, des chocs électriques, des accidents liés aux machines et des blessures causées par des objets tranchants. Il est impératif que les employeurs assurent la sécurité de leurs employés en fournissant des équipements de sécurité et en respectant les réglementations en matière de sécurité. Les travailleurs de la construction ont le droit de travailler dans un environnement sûr et protégé, et il est important de veiller à ce que les employeurs respectent ces droits.

Les conséquences de l’incident

Les mesures à prendre

Pour éviter de tels incidents à l’avenir, il est important que les employeurs respectent les réglementations en matière de sécurité et fournissent à leurs travailleurs des équipements de sécurité appropriés. Les travailleurs de la construction doivent être formés à l’utilisation de ces équipements et à la sécurité sur le lieu de travail en général. Les autorités compétentes doivent également veiller à ce que les réglementations en matière de sécurité soient respectées sur tous les chantiers de construction de Mumbai et que les employeurs qui ne respectent pas les réglementations soient tenus responsables de leurs actes.

Conclusion

Cet incident tragique est un rappel brutal des risques auxquels sont confrontés les travailleurs de la construction sur leur lieu de travail. Il est impératif que les employeurs prennent des mesures pour assurer la sécurité de leurs employés et que les autorités compétentes veillent à ce que les réglementations en matière de sécurité soient respectées sur tous les chantiers de construction. Les travailleurs de la construction ont le droit de travailler dans des conditions sûres et protégées, et il est de notre responsabilité à tous de veiller à ce que ces droits soient respectés. Nous devons tous travailler ensemble pour éviter de tels incidents à l’avenir et pour garantir la sécurité de tous les travailleurs de la construction.