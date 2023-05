Mort Cause de Décès : Décès d’un résident de Cours suite à un accident en Saône-et-Loire – Rhône

Nécrologie – Mort cause de décès.

Rhône. Un accident de la route tragique à Saint-Igny-de-Roche

Ce vendredi, peu avant 22 heures, un véhicule de marque Audi a quitté la route de l’étang de Cadolon (Route Départementale 81), sur la commune de Saint-Igny-de-Roche, dans l’arrondissement de Charolles, pour une raison indéterminée. A son bord se trouvaient deux membres d’une même famille, deux hommes, âgés entre 65 et 70 ans, originaires de la région lyonnaise.

Les circonstances de l’accident

Les circonstances de l’accident restent pour le moment inconnues. Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule a quitté la route à vive allure et a effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser dans un champ. Les deux occupants du véhicule ont été éjectés de celui-ci et ont été retrouvés à plusieurs mètres de distance.

Les secours ont été immédiatement alertés et se sont rendus sur les lieux de l’accident. Les deux victimes ont été transportées en urgence absolue à l’hôpital de Roanne, mais leur état était déjà critique à leur arrivée.

Un bilan tragique

Malheureusement, l’un des deux occupants du véhicule est décédé peu de temps après son arrivée à l’hôpital. L’autre victime est toujours hospitalisée dans un état critique.

Ce tragique accident de la route a suscité une vive émotion dans la commune de Saint-Igny-de-Roche et dans toute la région. Les habitants ont exprimé leur soutien à la famille des victimes et ont témoigné de leur solidarité dans cette douloureuse épreuve.

Les suites de l’enquête

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Les gendarmes ont procédé à des relevés sur les lieux de l’accident et ont interrogé plusieurs témoins. Ils ont également effectué des analyses toxicologiques sur les deux occupants du véhicule pour déterminer s’ils étaient sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.

Les résultats de l’enquête permettront de déterminer les responsabilités de chacun dans cet accident tragique. En attendant, les habitants de Saint-Igny-de-Roche et de la région restent sous le choc et expriment leur solidarité envers les victimes et leur famille.

Conclusion

Ce tragique accident de la route rappelle une fois de plus l’importance de la prudence et de la vigilance sur les routes. Les accidents de la route sont malheureusement trop fréquents et ont des conséquences dramatiques pour les victimes et leur famille. Il est donc essentiel de respecter les règles de sécurité routière et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents.

Nous exprimons notre soutien à la famille des victimes et espérons que l’enquête permettra de faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident tragique.