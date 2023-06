Mort Cause de Décès : Décès d’un travailleur âgé de 56 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un ouvrier décède dans un accident sur un chantier à Misterbianco

Un ouvrier de 56 ans, Angelo Aleo, est décédé dans un accident sur un chantier de via Famiglia Santagati di Misterbianco, dans la région de Catane en Italie. Selon une première reconstitution, il aurait chuté de trois mètres lors de la construction des combles d’un immeuble d’habitation.

Enquête en cours

Les carabiniers de la Tenenza di Misterbianco et les experts du Spresal de l’autorité sanitaire provinciale de Catane sont en charge de l’enquête sur l’incident. Le corps de la victime a été transféré à la morgue de la polyclinique de la capitale de l’Etna.

Les risques sur les chantiers de construction

Les accidents sur les chantiers de construction peuvent être causés par une variété de facteurs, tels que la négligence, la mauvaise formation, les conditions de travail dangereuses et l’utilisation d’équipements défectueux. Les travailleurs de la construction sont exposés à des risques élevés d’accidents et de blessures professionnels, notamment les chutes, les électrocutions, les accidents de voiture et les accidents liés aux machines.

La sécurité sur les chantiers de construction

Pour éviter les accidents sur les chantiers de construction, il est essentiel de mettre en place des mesures de sécurité appropriées. Les employeurs doivent fournir une formation adéquate aux travailleurs pour les aider à identifier les risques et à prendre les précautions nécessaires. Ils doivent également s’assurer que les travailleurs disposent d’équipements de protection individuelle tels que des casques, des gants et des chaussures de sécurité. Les travailleurs doivent également être conscients des risques et respecter les consignes de sécurité fournies par leur employeur. Ils doivent signaler tout incident ou tout comportement dangereux à leur superviseur immédiat.

Conclusion

L’accident tragique sur le chantier de Misterbianco est un rappel de l’importance de la sécurité sur les chantiers de construction. Les employeurs doivent prendre des mesures pour protéger leurs travailleurs et éviter les accidents professionnels. Les travailleurs doivent également être vigilants et respecter les consignes de sécurité pour éviter les accidents et les blessures.