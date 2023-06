Mort Cause de Décès : Denis Kessler, ancien numéro 2 du Medef, économiste et chercheur et président du réassureur Scor, décède à l’âge de 71 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Denis Kessler, Emblématique Président du Réassureur Scor, est Décédé

Denis Kessler, célèbre président du réassureur français Scor depuis 2002, est décédé vendredi à l’âge de 71 ans. Scor a annoncé son décès dans un communiqué, saluant sa contribution au développement de l’entreprise et exprimant ses sincères condoléances à sa famille.

Ancien professeur de sciences sociales, Denis Kessler est devenu président de la Fédération française des sociétés d’assurance en 1990. Il a ensuite occupé le poste de numéro 2 du MEDEF, l’organisation patronale française, de 1998 à 2002 avant de prendre la tête de Scor.

Sous sa direction, Scor est devenu l’un des principaux réassureurs mondiaux, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 17 milliards d’euros en 2020. Kessler était connu pour son dynamisme, sa vision stratégique et son engagement pour développer Scor à l’international.

En juin 2021, il avait cédé la direction générale de Scor à son successeur, Laurent Rousseau, mais avait conservé la présidence du conseil d’administration. Sa disparition est donc un coup dur pour l’entreprise et pour le secteur de l’assurance en général.

Denis Kessler était également connu pour ses positions libérales et son engagement dans la vie publique. Il a publié plusieurs ouvrages sur l’économie et la politique, et a été membre du Conseil d’analyse économique, un organe consultatif rattaché à Matignon.

Son parcours professionnel et son engagement ont fait de lui une figure incontournable du monde de l’assurance et de l’entreprise en France. Sa disparition est une perte pour toute la communauté des assureurs et pour l’ensemble de la société française.

En conclusion, la disparition de Denis Kessler est un coup dur pour le monde de l’assurance et pour la France en général. Sa contribution au développement de Scor et son engagement dans la vie publique resteront dans les mémoires, et son héritage continuera d’inspirer les générations futures. Toutes nos condoléances vont à sa famille et à ses proches.