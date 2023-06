Mort Cause de Décès : Denis Kessler, ancien numéro 2 du Medef, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Denis Kessler, ancien président du réassureur Scor, est décédé à l’âge de 71 ans

Denis Kessler, ancien président du réassureur Scor, est décédé à l’âge de 71 ans. Ce décès a été annoncé par le groupe dans un communiqué, sans préciser la cause de son décès. Kessler était connu pour être un génie pour certains et un tyran pour d’autres. Il avait été président de la Fédération française des sociétés d’assurance pendant 11 ans, marquant durablement les équipes. Il avait engagé la modernisation de la structure fédérale et construit un dialogue social de qualité.

Un « esprit brillant », « iconoclaste » mais « sanguin »

Denis Kessler était considéré comme un « esprit brillant », « iconoclaste » mais « sanguin ». Il avait été numéro deux du Medef de 1998 à 2002 et avait été l’un des inspirateurs du mouvement. Mulhousien passé par HEC, Kessler était également connu pour ses prises de position ultra-libérales. Il avait notamment bataillé contre les 35 heures et se définissait comme « ultra-libre ». Proche de la CFDT et notamment de Nicole Notat, il s’était dit « profondément européen ».

Un homme aux multiples passions

Denis Kessler était également connu pour ses multiples passions. Il était un grand amateur d’art et possédait une collection impressionnante d’œuvres d’art contemporain. Il était également passionné de littérature et avait écrit un livre sur les crises financières. Il était apprécié pour son charisme et sa vision, mais également pour sa capacité à construire un dialogue social de qualité.

Un homme controversé

Denis Kessler était un homme controversé. Il était considéré comme un génie par certains, mais comme un tyran par d’autres. Sa prise de position ultra-libérale avait suscité de vives critiques. Néanmoins, il avait marqué durablement les équipes de la Fédération française des sociétés d’assurance et du réassureur Scor. Son décès est une grande perte pour le monde de l’assurance et de l’entreprise en France.