Mort Cause de Décès : Denis Kessler, emblématique président de Scor, a disparu

Denis Kessler, emblématique président du réassureur Scor depuis 2002, est décédé vendredi à l’âge de 71 ans, a annoncé le groupe.

Né en 1950 à Boulogne-Billancourt, Denis Kessler a commencé sa carrière en tant que professeur de sciences sociales. Il entre ensuite dans le monde de l’assurance en devenant président de la Fédération française des sociétés d’assurance en 1990. Il occupera ce poste jusqu’en 1996 avant de devenir numéro 2 du Medef de 1998 à 2002.

C’est en 2002 que Denis Kessler prend les rênes de Scor, un réassureur français en difficulté. Il réussit à redresser la situation de l’entreprise et à la faire entrer dans le cercle très fermé des grandes compagnies de réassurance mondiales. Sous sa direction, Scor connaît une croissance remarquable et voit son chiffre d’affaires passer de 2 milliards d’euros en 2002 à plus de 16 milliards d’euros en 2020.