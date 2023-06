Mort Cause de Décès : Denis Kessler has passed away – SCOR

Denis Kessler, président de SCOR et ancien vice-président du Medef, est décédé vendredi à l’âge de 71 ans, laissant derrière lui une grande carrière dans le monde de l’assurance et de la réassurance.

Son parcours

Denis Kessler avait rejoint SCOR en 2002, après les attentats du 11 septembre qui avaient secoué le secteur de la réassurance et entraîné le groupe français au bord de la faillite. Il avait réussi à redresser la situation et à faire de SCOR un leader de l’industrie.

Sa contribution à l’industrie de l’assurance et de la réassurance

Denis Kessler était une figure emblématique de l’industrie de l’assurance et de la réassurance. Il était reconnu pour sa passion pour ces domaines, ainsi que pour ses valeurs et sa philosophie. Il a été l’artisan du succès et de la renommée de SCOR dans le monde entier.

Un ami et un leader hors normes

Les administrateurs de SCOR ont déclaré que Denis Kessler était une personnalité exceptionnelle, au leadership visionnaire, d’une incroyable intelligence. Ils ont salué la mémoire d’un grand Homme et dirigeant hors normes, passionné par l’assurance et la réassurance.

Une grande perte pour l’industrie

Le décès de Denis Kessler représente une grande perte pour l’industrie de l’assurance et de la réassurance. Sa passion, son ambition et ses contributions resteront à jamais gravées dans l’histoire de ces domaines.

L’intérim de la présidence de SCOR

Conformément au règlement intérieur du conseil d’administration, l’intérim de la présidence de SCOR est assuré par Augustin de Romanet, vice-président du conseil d’administration, jusqu’à la nomination d’un nouveau président dans le cadre du processus en cours.

Conclusion

Denis Kessler était une légende du capitalisme tricolore, une figure emblématique de l’industrie de l’assurance et de la réassurance, et un leader hors normes. Sa contribution à ces domaines restera à jamais gravée dans l’histoire. Sa disparition est une grande perte pour l’industrie.