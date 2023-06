Mort Cause de Décès : Denis Kessler, Iconic Figure of Business Leaders, Passes Away at 71.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde des affaires français est en deuil après la perte de Denis Kessler, président du réassureur Scor depuis 2002. Kessler, décédé à l’âge de 71 ans, a été salué comme une figure importante du patronat français et une source d’inspiration pour les entreprises et l’économie de la France.

Avant de devenir président de Scor, Kessler a occupé divers postes de direction dans le domaine de l’assurance, notamment en tant que président de la Fédération française des sociétés d’assurances. Il a également été membre du Conseil économique, social et environnemental pendant plus de 15 ans, ainsi qu’administrateur de plusieurs grandes entreprises françaises, telles que Dexia, Bolloré, BNP Paribas et Dassault Aviation.

Kessler est peut-être mieux connu pour son rôle de numéro deux du Conseil national du patronat français (CNPF), aujourd’hui connu sous le nom de Medef, où il a présidé la commission économique de 1998 à 2002. Pendant cette période, il s’est battu contre les 35 heures et a travaillé en étroite collaboration avec la CFDT et Nicole Notat.

En tant que PDG de Scor, Kessler a dirigé l’entreprise à travers des moments difficiles, notamment après les attentats du 11 septembre 2001 et l’éclatement de la bulle internet. Sous sa direction, Scor s’est redressé et est devenu une entreprise prospère et respectée.

Les hommages à Kessler ont été nombreux, notamment de la part de Laurence Parisot, ancienne présidente du Medef, qui a décrit Kessler comme un « génie, tonitruant, brillant, parfois insupportable, créatif comme personne ». Le directeur général de Scor, Thierry Léger, a également rendu hommage à Kessler, saluant son rôle de « l’artisan du succès et de la réputation de Scor à travers le monde ».

La disparition de Denis Kessler est une perte pour la communauté des affaires françaises et internationales. Son travail acharné, son dévouement envers l’entreprise et son engagement en faveur de l’économie française resteront à jamais gravés dans les mémoires.