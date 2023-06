Mort Cause de Décès : Denis Kessler, iconic president of reinsurer Scor, passes away at 71 – French news – Continuous updates

Un parcours remarquable

Denis Kessler, qui avait été président du réassureur Scor depuis 2002, est décédé ce vendredi à l’âge de 71 ans, a annoncé le groupe. Il avait cédé la direction générale du réassureur en juin 2021, mais en avait conservé la présidence.

Ancien professeur de sciences sociales, Denis Kessler avait été président de la Fédération française des sociétés d’assurance en 1990. Il avait ensuite été numéro 2 du Medef de 1998 à 2002 avant de devenir PDG de Scor.

Un leader charismatique

Denis Kessler était reconnu pour son charisme et sa vision stratégique. Sous sa direction, Scor est devenu l’un des plus grands réassureurs du monde, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 16 milliards d’euros. Il a également été membre du conseil d’administration de plusieurs grandes entreprises françaises, dont Veolia et la Société Générale.

Un héritage important

La mort de Denis Kessler a été saluée par de nombreux acteurs du milieu de l’assurance et de la finance. Scor a publié un communiqué dans lequel il rend hommage à son président emblématique, affirmant que son héritage restera « une source d’inspiration pour les générations futures ». Le groupe a également exprimé sa gratitude pour le travail accompli par M. Kessler.

Un avenir incertain pour Scor

La mort soudaine de Denis Kessler laisse un avenir incertain pour Scor. Le groupe devra trouver un nouveau président pour assurer la continuité de la stratégie mise en place par M. Kessler. Cette tâche ne sera pas facile, car le défunt dirigeant était considéré comme un leader charismatique et visionnaire.

Conclusion

La mort de Denis Kessler marque la fin d’une époque pour Scor. Le dirigeant emblématique laisse derrière lui un héritage important et une entreprise prospère. Le groupe devra maintenant trouver un nouveau leader pour assurer sa continuité et poursuivre la vision de M. Kessler.