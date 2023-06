Mort Cause de Décès : Denis Kessler, le célèbre dirigeant de la Scor, est mort.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’ancien numéro deux du Medef, Pierre Simon, est décédé

L’économiste, fin lettré et mélomane, Pierre Simon, ancien numéro deux du Medef, est décédé ce 9 juin à l’âge de 71 ans. Il a été victime d’un infarctus dans sa résidence secondaire en Corrèze.

Un parcours professionnel remarquable

Pierre Simon a été l’un des plus proches collaborateurs de Laurence Parisot, l’ancienne présidente du Mouvement des entreprises de France (Medef). Il a occupé le poste de vice-président délégué de cette organisation patronale de 2005 à 2013. Il a également été président du conseil d’administration de l’Agence France-Presse de 2007 à 2011.

Il a commencé sa carrière dans le secteur bancaire, notamment à la Banque de France et à la Caisse des dépôts et consignations. Il a ensuite travaillé pour l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et a été conseiller économique auprès de différents ministres.

Un passionné de culture

Pierre Simon était également un passionné de culture. Il était un fin lettré et un mélomane averti. Il a d’ailleurs été membre du conseil d’administration de l’Opéra de Paris et a présidé la Fondation Royaumont, un centre de recherche musicale.

Il était également auteur de plusieurs ouvrages, notamment « L’Économie en France de 1945 à nos jours », publié en 2004, et « Les Nouveaux Pouvoirs », publié en 2018.

Une grande perte pour le monde économique et culturel

La nouvelle de la mort de Pierre Simon a suscité de nombreuses réactions de la part du monde économique et culturel. Laurence Parisot a salué « un homme de grande qualité, un économiste de talent, un humaniste, un ami », dans un communiqué.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a également rendu hommage à Pierre Simon, le qualifiant de « grand serviteur de l’État et de l’intérêt général » dans un tweet.

La disparition de Pierre Simon laisse un grand vide dans le monde économique et culturel français. Son parcours professionnel remarquable et sa passion pour la culture ont marqué ceux qui l’ont côtoyé. Il restera dans les mémoires comme un homme de grande qualité et un humaniste engagé.