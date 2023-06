Mort Cause de Décès : Denis Kessler, le légendaire dirigeant de Scor, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Denis Kessler, une figure emblématique du monde des affaires français, est décédé le 9 juin des suites d’un cancer à l’âge de 71 ans. Ancien PDG du réassureur Scor pendant vingt-deux ans, ex-président du Siècle et numéro deux du Medef, Denis Kessler était une des dernières figures d’un capitalisme français “à l’ancienne”.

La Scor a publié un communiqué de presse pour annoncer son décès, décrivant Kessler comme “une figure emblématique du monde de l’assurance et de la réassurance, et au-delà, du monde de l’entreprise en France”. Il a consacré toute sa vie à l’entreprise, d’abord au sein d’organisations patronales et professionnelles, puis à la Scor, qu’il a rejoint en tant que président-directeur général en 2002. Grâce à sa vision avant-gardiste, son engagement hors normes et son leadership, il a opéré un redressement spectaculaire du groupe durant plus de deux décennies, permettant à celui-ci de se hisser au premier rang des réassureurs de dimension globale.

Denis Kessler était également un homme d’affaires et de lettres, cultivant une éthique d’intellectuel et d’économiste. Agrégé de sciences sociales, auteur d’une thèse d’économie et directeur de recherche, il avait une mémoire éléphantesque, une grande intelligence et une passion pour les lettres. Il a longtemps figuré parmi les éditorialistes de Challenges, où l’une de ses tribunes, “un bon patron est un bon cycliste”, avait marqué les esprits.

En 2016, Kessler avait été élu à l’Académie des sciences morales et politiques. Il avait également créé un groupe d’édition pour préserver la connaissance et promouvoir la culture.

Denis Kessler était une personnalité influente dans le monde des affaires parisien et son décès est une perte pour la France. Sa vision avant-gardiste et son engagement hors normes ont permis à la Scor de devenir un leader mondial de la réassurance. Sa passion pour les lettres a également marqué les esprits et a contribué à la préservation de la connaissance. Sa disparition laisse un vide dans le monde des affaires français et dans le cœur de ceux qui l’ont connu.