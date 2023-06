Mort Cause de Décès : Denis Kessler, the economist who became the president of reinsurer SCOR, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès de Denis Kessler, PDG de SCOR et intellectuel atypique







Denis Kessler, à Paris, en janvier 2018.

JOEL SAGET / AFP

En mai 2021, à la surprise générale, Denis Kessler, PDG de SCOR depuis dix-neuf ans, demande à être déchargé de ses fonctions de directeur général du réassureur français, avec un an d’avance sur le calendrier prévu. Et ce « pour des raisons personnelles », sans en dire plus. Renonçant aux tâches opérationnelles, il conserve alors uniquement la présidence pour trois années supplémentaires. Son mandat devait s’achever en 2024. À 72 ans, il aurait alors, sans nul doute, quitté à regret ou tenté de prolonger son mandat à ce poste qu’il considérait comme « un balcon sur le monde », en raison de l’étendue du champ couvert par ce groupe, l’assureur des compagnies d’assurances travaillant dans 160 pays et sur tous les risques. Un champ aussi propice à la réflexion et aux propositions pour ce bouillonnant agitateur d’idées qui n’aimait rien tant que l’échange, les débats et la contradiction. Mais la maladie l’a emporté à l’âge de 71 ans, vendredi 9 juin, a annoncé le groupe de réassurance dans un communiqué. Amoureux des lettres et de la philosophie Chaleureux, provocateur, terriblement affectif mais aussi colérique, autoritaire et cassant, Denis Kessler tranchait dans un milieu patronal très policé. Ses prises de position, ses « coups de gueule », lui valaient de solides inimitiés. Personnalité atypique, il impressionnait par son envergure intellectuelle. Ce natif de Mulhouse, fils d’un agent commercial déporté à Dachau pour faits de résistance, était bardé de diplômes : HEC, DEA de philosophie, docteur en sciences économiques, agrégation de sciences économiques et sociales… « Il n’y a qu’un étudiant qui comprenne quelque chose à la finance, c’est Kessler », disait de lui au début des années 1970 un de ses professeurs de HEC. « Vous lisez Spinoza, Hegel – auquel vous consacrez un mémoire de DEA -, Tocqueville mais aussi Althusser, Lacan, Derrida, Foucault, Deleuze, Bourdieu », énumérait admiratif l’ancien patron de BNP Paribas, Michel Pébereau, lors de son éloge d’accueil à l’Académie des sciences morales et politiques en mars 2018. Les références aux textes n’étaient jamais loin de ses activités. « L’Ancien Testament est un petit traité de réassurance, toutes les catastrophes y sont décrites », se plaisait-il à souligner. Cette appétence pour l’écrit – il se qualifiait lui-même de « scribe » – l’avait poussé à faire reprendre par SCOR les Presses universitaires de France (PUF) et les éditions Belin pour les fusionner dans Humensis. Bien loin des activités d’assurance, mais personne en interne n’avait osé contester la décision de cet intellectuel devenu PDG. Il vous reste 80% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

Denis Kessler, PDG de SCOR pendant dix-neuf ans, est décédé à l’âge de 71 ans. Il avait démissionné de ses fonctions de directeur général du réassureur français en mai 2021 pour des raisons personnelles, mais avait conservé la présidence pour trois années supplémentaires. Personnalité atypique, M. Kessler était connu pour son envergure intellectuelle et son amour de la philosophie et des lettres. Il était également réputé pour ses prises de position tranchées et ses coups de gueule, qui lui valaient de solides inimitiés. SCOR est l’assureur des compagnies d’assurances travaillant dans 160 pays et sur tous les risques. M. Kessler considérait son poste comme un balcon sur le monde et une source d’inspiration pour ses réflexions et propositions. Il était également passionné d’écriture et avait poussé SCOR à faire l’acquisition des Presses universitaires de France et des éditions Belin pour les fusionner dans Humensis.