Mort Cause de Décès : Denis Kessler, the emblematic president of Scor, has passed away – Disappearance

Un parcours remarquable dans le monde de l’assurance

Denis Kessler, emblématique président du réassureur Scor depuis 2002, est décédé vendredi à l’âge de 71 ans, a annoncé le groupe.

Ancien professeur de sciences sociales devenu en 1990 président de la Fédération française des sociétés d’assurance, Denis Kessler avait suivi un parcours remarquable dans le monde de l’assurance. Il avait occupé le poste de numéro 2 du Medef de 1998 à 2002 avant de devenir PDG de Scor.

Une présidence marquée par le succès

Sous la présidence de Denis Kessler, Scor avait connu un succès important, devenant l’un des leaders mondiaux de la réassurance. Il avait cédé la direction générale du réassureur en juin 2021 mais en avait conservé la présidence.

Un homme engagé dans la société

Denis Kessler était également un homme engagé dans la société. Il avait notamment contribué à la mise en place de la loi sur les nouvelles régulations économiques en 2001 et avait été membre du Conseil économique, social et environnemental de 2004 à 2010.

Un hommage unanime

Le décès de Denis Kessler a suscité de nombreuses réactions de la part des personnalités politiques et du monde de l’assurance. Tous saluent l’homme qu’il était et son parcours remarquable.

“Denis Kessler était un grand patron, un homme de conviction et de dialogue. Il a su faire de Scor un acteur majeur du secteur de la réassurance. Sa disparition est une perte pour le monde de l’assurance et pour la France” a déclaré le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire.

La famille Scor a également tenu à rendre hommage à son président. “Denis Kessler restera dans nos mémoires comme un homme de conviction, de vision et d’engagement. Sa perte est immense pour l’ensemble de la famille Scor” a déclaré le directeur général de Scor, Laurent Rousseau.