Mort Cause de Décès : Denis Kessler, the iconic leader of Scor, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Denis Kessler, une figure du patronat français, est décédé à l’âge de 71 ans. Il a dirigé Scor pendant 21 ans et était président du réassureur jusqu’à sa dissociation des fonctions le 30 juin 2021. Son état de santé avait été fortement dégradé et avait été remarqué lors de la dernière assemblée générale du groupe. Malgré tout, il avait démenti les rumeurs sur sa santé et affirmé qu’il était apte à occuper la fonction de président de Scor jusqu’à l’échéance de son mandat en mai 2024. Sa disparition a ouvert une dimension spéculative et l’action Scor s’est inscrite en forte hausse de plus de 5% à Paris.

La gouvernance de Scor a donné lieu au cours des deux dernières années à un véritable feuilleton, avec notamment le départ surprise de Laurent Rousseau, ex-conseiller de Denis Kessler ayant gravi les échelons au sein du groupe. L’emprise du flamboyant président sur le groupe commençait à poser question. Le réassureur a finalement recruté en externe chez Swiss Re son nouveau capitaine, Thierry Léger, adoubé par Denis Kessler lors de l’assemblée générale. « Durant les deux dernières décennies, Denis Kessler a été l’artisan du succès et de la renommée de Scor dans le monde entier. Sa passion pour la réassurance était sans pareille, et son ambition de faire de Scor un leader de l’industrie ne l’a jamais quittée. Il nous laisse un héritage extraordinaire, et nous avons désormais la responsabilité de poursuivre son œuvre », déclare Thierry Léger.

Denis Kessler a profondément marqué la vie du patronat français et celle du secteur de l’assurance. Diplômé de HEC et titulaire d’une agrégation en sciences sociales, il avait été nommé comme personnalité qualifiée au Conseil d’administration de l’UAP en 1983 et avait occupé la fonction de président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) de 1990 à 1997, puis à nouveau de 1998 à 2002. Il avait ensuite été vice-président délégué du MEDEF de 1999 à 2002. En 2002, il avait quitté l’organisation patronale pour devenir président-directeur général de Scor, alors en difficulté. Il avait été l’artisan de son redressement et avait propulsé le groupe parmi les réassureurs mondiaux de premier plan, en quatrième position derrière Munich Re, Swiss Re et Hannover Re.

Denis Kessler était donc une personnalité incontournable du monde de l’assurance et du patronat français. Sa disparition laisse derrière lui un héritage fort et une entreprise qui doit désormais poursuivre son œuvre.