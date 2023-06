Mort Cause de Décès : Denis Kessler, the iconic leader of Scor, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Denis Kessler, président du réassureur Scor, décède à l’âge de 71 ans

Denis Kessler, le président du réassureur Scor est décédé ce vendredi à l’âge de 71 ans, a annoncé Scor dans un communiqué. Il avait redressé le réassureur (assureur des assureurs), dont il a occupé le poste de PDG de 2002 à 2021. Depuis, il était président non exécutif de Scor et était apparu très affaibli le 25 mai lors de l’assemblée générale du groupe français.

Un artisan du succès et de la renommée de Scor

« Durant les deux dernières décennies, Denis Kessler a été l’artisan du succès et de la renommée de Scor dans le monde entier, a indiqué dans un communiqué Thierry Léger, directeur général de Scor, depuis le 1er mai. Sa passion pour la réassurance était sans pareille, et son ambition de faire de SCOR un leader de l’industrie ne l’a jamais quittée. Elle a animé toute son action à la tête du Groupe lors des vingt-et-une dernières années. »

Denis Kessler était un acteur important de l’assurance et de la réassurance en France et dans le monde. Il avait notamment été à l’origine de la création de la première société de réassurance française, la Caisse centrale de réassurance (CCR), en 1981. Il avait ensuite pris la tête de Scor en 2002, alors que l’entreprise était en difficulté. Il avait réussi à la redresser et à en faire un acteur majeur du secteur, notamment grâce à des acquisitions stratégiques.

Un engagement pour le climat

Denis Kessler était également connu pour son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique. Scor avait ainsi été le premier groupe français à rejoindre l’alliance des assureurs pour le climat, en 2015. En 2023, le groupe avait toutefois décidé de quitter cette alliance, tout en renforçant sa propre politique en matière de transition énergétique.

Le décès de Denis Kessler est une perte pour l’assurance et la réassurance, ainsi que pour la lutte contre le changement climatique. Il avait su faire de Scor un acteur majeur du secteur, tout en portant une vision ambitieuse pour l’avenir de l’industrie.