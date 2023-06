Mort Cause de Décès : Denis Kessler, the iconic president of Scor, has passed away at the age of 71.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Une figure du patronat français s’est éteinte

Denis Kessler, ancien numéro 2 de l’ancêtre du Medef de 1998 à 2002 et président du groupe Scor, est décédé à l’âge de 67 ans.

Sa carrière

Diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique, Denis Kessler a débuté sa carrière à l’Insee avant de rejoindre le cabinet du ministre de l’Industrie Michel Debré en 1981. Il a ensuite travaillé pour le Crédit commercial de France et le groupe AXA.

En 1998, il a été nommé numéro 2 du Centre des jeunes dirigeants (CJD), l’ancêtre du Medef, avant de devenir président-directeur général de Scor en 2002. Il a également été président du Conseil national de l’industrie de 2004 à 2006 et président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris de 2010 à 2014.

Un homme controversé

Denis Kessler était connu pour ses positions controversées. En 2007, il avait notamment déclaré dans une interview au magazine Challenges que “le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la Résistance” et qu’il fallait le “déconstruire pierre par pierre”. Cette déclaration avait provoqué une vive polémique.

En 2013, il avait également fait sensation en affirmant que “la France est un pays qui ne travaille pas assez” et qu’il fallait “travailler plus pour gagner plus”. Cette déclaration avait été critiquée par de nombreux syndicats et politiques de gauche.

Un hommage unanime

Malgré ses prises de position controversées, Denis Kessler a été salué par de nombreuses personnalités du monde politique et économique. Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a ainsi rendu hommage à un “grand serviteur de l’industrie” tandis que le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a salué un “grand patron français”.

Le décès de Denis Kessler marque la fin d’une époque pour le patronat français. Sa carrière a été marquée par des positions tranchées et controversées, mais il restera dans l’histoire comme une figure importante de l’industrie française.