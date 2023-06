Mort Cause de Décès : Denis Kessler, the iconic president of Scor, has passed away – New Title

En juin 2021, Denis Kessler avait cédé la direction générale de Scor à Laurent Rousseau, mais avait conservé la présidence du groupe. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde de l’assurance et de la finance.

Patrick Drahi, fondateur d’Altice

Depuis l’annonce de sa disparition, de nombreux acteurs du monde de l’assurance et de la finance ont tenu à rendre hommage à Denis Kessler.

“Je perds un ami, un mentor et un guide. Denis Kessler avait une intelligence rare, un sens aigu de l’analyse et une vision stratégique hors pair. Il a marqué le monde de l’assurance et la France de son empreinte.”

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance

“Denis Kessler était une personnalité éminente du monde économique et financier en France et en Europe. Il a su faire de Scor un acteur majeur de la réassurance mondiale. Il avait aussi une vision pour la France et l’Europe, qu’il a défendue avec passion.”

Laurent Rousseau, directeur général de Scor

“Denis Kessler était un dirigeant exceptionnel, qui a su insuffler une dynamique de transformation et d’innovation à Scor. Il laisse derrière lui un héritage considérable, que nous continuerons de faire fructifier.”