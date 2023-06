Mort Cause de Décès : Denis Kessler, the iconic President of Scor, has passed away – Title rewritten.

Un parcours professionnel remarquable

Denis Kessler, emblématique président du réassureur Scor depuis 2002, est décédé vendredi à l’âge de 71 ans, a annoncé le groupe.

Ancien professeur de sciences sociales devenu en 1990 président de la Fédération française des sociétés d’assurance, Denis Kessler avait été numéro 2 du Medef de 1998 à 2002 avant de devenir PDG de Scor. Son parcours professionnel était remarquable, marqué par des réussites dans différents secteurs.

Un président visionnaire

Durant ses 19 années à la tête de Scor, Denis Kessler avait su insuffler une vision stratégique ambitieuse pour le réassureur. Il avait notamment œuvré pour le développement de Scor dans les pays émergents et pour l’expansion de son offre de produits et de services.

Un homme engagé

Denis Kessler était également connu pour son engagement en faveur de l’économie française et européenne. Il avait notamment été membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et avait occupé la présidence du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc).

Un départ prématuré

Denis Kessler avait cédé la direction générale du réassureur en juin 2021 mais en avait conservé la présidence. Son décès prématuré est une perte pour Scor et pour l’ensemble du secteur de l’assurance.

Un hommage unanime

Les hommages se sont multipliés depuis l’annonce de son décès, saluant un dirigeant visionnaire et engagé. François Hollande, ancien président de la République, a notamment salué “un grand serviteur de l’intérêt général”.