Mort Cause de Décès : Des experts rapportent que la mort d’un panda géant de 21 ans en Thaïlande est due à une défaillance de plusieurs organes.

Le panda géant Lin Hui repose au zoo de Chiang Mai à Chiang Mai, en Thaïlande, le 23 décembre 2022. Lin Hui est arrivé à Chiang Mai en prêt de la Chine à l’âge de deux ans en 2003. (Xinhua/Wang Teng)

Le panda géant Lin Hui, l’attraction vedette de 21 ans du zoo de Chiang Mai en Thaïlande, est décédé d’une défaillance multiviscérale causée par l’athérosclérose et l’embolie. Le diagnostic a été posé après un examen anatomopathologique et étiologique par une équipe conjointe d’experts chinois et thaïlandais, a indiqué mardi le Centre chinois de conservation et de recherche sur le panda géant dans un communiqué.

Lin Hui est décédé le matin du 19 avril après s’être soudainement évanoui la veille. Le zoo a annoncé que Lin Hui avait montré pour la première fois des symptômes inhabituels le 18 avril et avait été examiné de près, a rapporté le Bangkok Post.

Dans une vidéo prise par un touriste qui a visité le zoo mardi, Lin Hui a été vue allongée faiblement sur le sol avec des taches de sang sur le nez et le cou. Elle semblait aussi un peu nauséeuse, a déclaré le touriste dans la vidéo.

Les efforts de sauvetage médical n’ont pas permis de sauver Lin Hui

En apprenant la nouvelle, des experts du Centre chinois de conservation et de recherche sur le panda géant se sont immédiatement rendus au zoo pour guider les efforts de sauvetage médical du panda, mais malheureusement, ils n’ont pas pu lui sauver la vie, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin lors d’une conférence de presse. Compte rendu.

La partie chinoise a attaché une grande importance à la mort de Lin Hui et a déployé d’urgence des experts en Thaïlande pour enquêter sur la cause du décès, lit-on dans le communiqué publié sur le site Internet du Centre chinois de conservation et de recherche sur le panda géant.

Les experts ont conclu que le panda âgé était décédé d’une défaillance multiviscérale due à l’athérosclérose et à l’embolie. Le saignement de nez vu dans la vidéo a été causé par un hémangiome dans sa cavité nasale et une contamination dans d’autres parties de sa fourrure.

Lin Hui, une ambassadrice de bonne volonté entre la Chine et la Thaïlande

Des experts chinois ont également procédé à une évaluation approfondie et détaillée des installations, de l’équipe médicale, de la gestion des aliments, du système de santé et de la gestion de l’alimentation du zoo de Chiang Mai où Lin Hui a vécu, et ont confirmé qu’il répond aux exigences de gestion de l’élevage des pandas géants et de prévention des maladies et contrôle.

Lin Hui est née en Chine le 28 septembre 2001. Elle a été envoyée au zoo de Chiang Mai le 12 octobre 2003 en tant qu’ambassadrice de bonne volonté entre les deux pays. Elle devait retourner en Chine cette année.

Sous la bienveillance de professionnels chinois et thaïlandais, elle a apporté beaucoup de joie au public thaïlandais au fil des ans et a joué un rôle actif dans la promotion de la coopération sino-thaïlandaise dans la conservation des pandas géants et les échanges civils, a noté M. Wang.

Le Bangkok Post a déclaré que Lin Hui était une attraction vedette instantanée. Plus de 7,4 millions de visiteurs ont visité le zoo depuis octobre 2003 pour voir Lin Hui et Chuang Chuang, les deux pandas géants prêtés par la Chine, selon le directeur du zoo.

Des résultats positifs pour la protection et l’élevage des espèces menacées

Depuis le lancement du projet de recherche Chine-Thaïlande sur le panda géant il y a 20 ans, les deux parties ont obtenu des résultats positifs dans la protection et l’élevage d’espèces menacées, ainsi que dans la prévention et le contrôle des maladies, l’éducation du public et d’autres aspects, apportant des contributions positives à l’amitié entre les deux pays.

La Chine et la Thaïlande regrettent profondément la perte de Lin Hui, et les deux pays travailleront ensemble pour faire face aux conséquences, a noté le Centre chinois de conservation et de recherche sur le panda géant.

Temps mondiaux