Mort Cause de Décès : Deux jeunes attaqués à Washim, l’un décédé ; Thriller à Bharbazar avec deux jeunes poignardés, l’un en état critique.

Washim : Deux jeunes attaqués en plein jour

À Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk dans la ville de Manora du district de Washim, deux jeunes ont été attaqués avec des couteaux en plein jour par 8 à 10 personnes. Malheureusement, un jeune est décédé dans cette attaque et l’autre a été grièvement blessé.

Les détails de l’attaque

L’attaque a eu lieu dans la matinée du 26 mai 2023, lorsque les deux jeunes hommes, Shiva Bhoke de Belora et son ami, se dirigeaient vers leur lieu de travail. Des témoins ont déclaré que les agresseurs ont commencé à attaquer les jeunes avec des couteaux sans aucun avertissement ou provocation apparente. Les jeunes n’ont eu aucune chance de se défendre et ont été gravement blessés.

Le décès de Shiva Bhoke

Shiva Bhoke, le jeune homme de Belora, a été grièvement blessé lors de l’attaque et a été transporté d’urgence à l’hôpital. Cependant, il n’a pas survécu à ses blessures et est décédé peu de temps après. Sa mort a choqué la communauté locale et a suscité une indignation généralisée.

L’état de santé de l’autre victime

L’autre jeune homme attaqué dans l’incident est actuellement dans un état critique et se bat pour sa vie à l’hôpital. Les médecins ont déclaré que ses blessures sont graves et qu’il aura besoin de soins médicaux importants pour se rétablir. Sa famille et ses amis sont restés à son chevet pour lui apporter tout le soutien dont il a besoin dans cette période difficile.

La réaction de la police

Après l’attaque, la police a lancé une enquête et a arrêté plusieurs suspects. Les autorités ont déclaré que les agresseurs étaient membres d’un groupe criminel local et que l’attaque était liée à une rivalité entre gangs. La police a également augmenté la sécurité dans la région pour éviter toute escalade de la violence.

L’appel à la justice

La communauté locale a exprimé son indignation face à cette attaque brutale et a appelé à ce que les coupables soient traduits en justice. Les habitants ont organisé des marches de protestation pour exiger que les autorités fassent tout leur possible pour empêcher de tels incidents de se reproduire. La famille et les proches des victimes ont également exprimé leur douleur et leur colère face à cette tragédie.

Conclusion

L’attaque brutale de Washim a choqué la communauté locale et a suscité une indignation généralisée. La mort de Shiva Bhoke et la blessure grave de son ami sont des tragédies qui ne devraient jamais se produire. Les autorités doivent prendre des mesures pour garantir la sécurité des citoyens et punir les coupables de ces crimes odieux. Espérons que la justice sera rendue et que de telles attaques ne se reproduiront plus jamais.